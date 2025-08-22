Patru condiții impuse de Rusia pentru încetarea războiului din Ucraina. Trump: „Putin vrea să vadă războiul încheiat”.

Putin impune condiții dificile Kievului pentru încetarea războiului din Ucraina.

Patru condiții impuse de Putin pentru încetarea războiului din Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin cere Ucrainei să cedeze întreaga regiune estică a Donbasului, să renunțe la ambiția de a adera la NATO, să rămână neutră și să nu accepte trupe occidentale pe teritoriul său, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu modul de gândire de la vârful Kremlinului, potrivit Agerpres.ro

Putin s-a întâlnit vinerea trecută cu omologul său american Donald Trump în statul american Alaska, pentru primul summit Rusia-SUA din ultimii patru ani. Cei doi președinți au petrecut aproape tot timpul întâlnirii lor în spatele ușilor închise, care a durat trei ore, discutând despre cum ar putea arăta un compromis privind Ucraina, potrivit surselor care au solicitat anonimatul pentru a discuta chestiuni sensibile.

Putin vine cu noi „propuneri” de pace

În noua sa propunere, președintele rus a continuat să insiste ca Ucraina să se retragă complet din zonele din Donbas pe care încă le controlează, potrivit celor trei surse. În contrapondere, Moscova ar stabili actualele linii de front în Zaporojie și Herson, au adăugat acestea.

Rusia controlează aproximativ 88% din Donbas și 73% din Zaporojie și Herson, conform estimărilor SUA și datelor open-source.

Moscova este, de asemenea, dispusă să cedeze mici porțiuni din regiunile ucrainene Harkov, Sumî și Dnipropetrovsk pe care le controlează, ca parte a unui posibil acord, au declarat sursele citate.

Totodată, Putin nu renunță la pretențiile sale anterioare:

*Ucraina să-și abandoneze ambițiile de a adera la NATO,

*Alianța militară condusă de SUA să fie de acord cu un angajament constrângător din punct de vedere juridic că nu se va extinde mai departe spre est,

*Armata ucraineană să fie limitată

*Fără trupe occidentale desfășurate pe teren în Ucraina ca parte a unei forțe de menținere a păcii.

Totuși, pozițiile celor două părți rămân în continuare îndepărtate, la mai bine de trei ani după ce Putin a ordonat trimiterea a mii de soldați ruși în Ucraina, într-o invazie la scară largă care a urmat anexării peninsulei Crimeea în 2014 și luptelor prelungite din estul țării între separatiști susținuți de Rusia și trupe ucrainene.

Trump: Putin vrea să vadă războiul încheiat

Trump a declarat că dorește să pună capăt „băii de sânge” provocate de război și să fie amintit ca un „președinte pacificator”. El a anunțat luni că a început să organizeze o întâlnire între liderii rus și ucrainean, urmată de un summit trilateral cu președintele SUA.

„Cred că Vladimir Putin vrea să-l vadă încheiat (războiul – n.red.)”, a declarat Trump, în timp ce Zelenski se afla lângă el, în Biroul Oval. „Sunt încrezător că vom rezolva problema”, a adăugat republicanul.

Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat joi că Putin este pregătit să se întâlnească cu Zelenski, dar că mai întâi trebuie puse la punct toate chestiunile și că există un semn de întrebare cu privire la autoritatea lui Zelenski când vine vorba să semneze un acord de pace.

Putin și-a exprimat în repetate rânduri îndoielile cu privire la legitimitatea lui Zelenski, deoarece mandatul acestuia urma să expire în mai 2024, dar dat fiind că este război, încă nu au putut avea loc noi alegeri prezidențiale. Kievul spune că Zelenski rămâne președintele legitim al Ucrainei.

Liderii Regatului Unit, Franței și Germaniei au declarat că sunt sceptici că Putin vrea să pună capăt războiului.

Foto: Depositphotos.com

