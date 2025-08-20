Atac masiv cu drone rusești, la granița României. Două avioane Eurofighter, ridicate în aer. MApN: „Nu au intrat în spațiul aerian național”.

Rusia a lansat „grupuri de drone” asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un nou mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a județului Tulcea.

Rusia a atacat cu drone obiective din Ucraina aproape de granița română, determinând autoritățile să activeze alerta aeriană în Tulcea| Foto: depositphotos.com

Rusia a lansat un atac masiv cu drone în noaptea de marți spre miercuri asupra porturilor ucrainene, la granița României. În Odesa, o instalație de combustibil a fost avariată și cel puțin o persoană a fost rănită.

Locuitorii din zona de nord a județului Tulcea au fost înștiințați prim mesaje RO- Alert.

Însă, după cum semnalează Ministerul Apărării Naționale (MApN), nu au fost înregistrate „pătrunderi” ale dronelor rusești în spațiul aerian românesc.

Atac masiv cu drone rusești, la granița României

Prin mesajul RO-ALERT populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și a fost îndemnată să adopte măsuri de protecție, durata alarmei aeriene fiind de circa 90 de minute.

„În urma alertei aeriene au fost înregistrate șase apeluri la numărul unic de urgență 112, fiind solicitate informații suplimentare. Oamenii nu știau de ce se aud bubuituri”, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Delta, Cristina Profir, citat de Agerpres.ro

De altfel, pe rețelele sociale, mai multe persoane au reacționat la postarea privind alerta extremă anunțată de autorități și au semnalat că zgomotele „se aud și se simt destul de tare”. Unii au postat fotografii cu cerul înroșit în plin întuneric, iar alții au făcut publice clipuri video cu zgomotele avioanelor.

Două avioane Eurofighter, ridicate în aer MApN: „Nu au intrat în spațiul aerian national”.

Grupurile de drone lansate de Rusia, în noaptea de marți spre miercuri, asupra infrastructurii portuare ucrainene din imediata apropiere a comunităților locale din nordul județului Tulcea nu au intrat în spațiul aerian al României, a anunțat, miercuri, Ministerul Apărării Naționale (MApN).

În urma atacurilor cu grupuri de drone lansate de Federația Rusă, două aeronave Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” pentru executarea misiunilor de poliție aeriană întărită, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.

„Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național. Aeronavele au revenit la bază și au aterizat în siguranță la ora 1.10.

Cooperarea strânsă cu aliații în cadrul misiunilor de poliție aeriană întărită consolidează capacitatea de apărare a României și contribuie la postura de descurajare și apărare pe flancul estic al NATO”, se arată în informarea publicată de MApN.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: