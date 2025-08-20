Țările europene care l-ar primi pe Putin la negocieri cu Zelenski, deși dictatorul rus are mandat de arestare internațional

După ce a fost sugerată varianta uni posibil summit între Putin și Zelenski care să aibă loc în Europa, mai multe țări de pe bătrânul continent s-au oferit să-l primească pe președintele rus, deși acesta are un mandat de arestare emis de către Curtea Penală Internaţional (CPI).

Au apărut mai multe variante pentru o posibilă întâlnire între Zelenski și Trump | Foto: depositphotos.com

Elveţia şi Austria se declară pregătite să-l primească pe preşedintele rus Vladimir Putin, în ciuda unui mandat de arestare emis de către Curtea Penală Internaţional (CPI) pe numele acestuia, la un eventual summit cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP, potrivit digi24.ro.

Putin, excepția de la regulă în Elveția

Există și excepții de la reguli, care s-ar putea aplica chiar în cazul lui Putin. Conform unor reglementări de anul trecut, Guvernul elvețian poate acorda „imunitate unei persoane care este vizată de un mandat internaţional” de arestare, dacă vine „la o conferinţă de pace şi nu din motive private”, a anunţat marţi ministrul elveţian de Externe Ignazio Cassis.

Varianta unui eventual summit la care să participe atât Vladimir Putin, cât și Volodimir Zelenski a fost propusă de Emmanuel Macron, președintele Franței, care a propus o țară neutră din Europa, „poate Elveția”, și a sugerat varianta sediului european al Organizației Națiunilor Unite (ONU), la Geneva.

În Austria vecină, cancelarul Christian Stocker a propus, la rândul său, găzduirea unei astfel de conferinţe, evoccând „îndelungata tradiţie” în acest domeniu a Vienei, gazda multor organizaţii internaţionale, ca de exemplu OPEP, AIEA, OSCE.

„Dacă negocierile au loc la Viena, vom lua contactul cu CPI”, pentru a „clarifica problema” şi a-i „permite preşedintelui (rus Vladimir) Putin să participe”, a anunţat marţi camcelarul austriac într-o declaraţie transmisă presei.

SUA iau în calcul varianta Ungaria pentru o întâlnire Putin - Zelenski - Trump

Totodată, reprezentanții de la Casa Albă au în vedere Budapesta, capitala Ungariei, ca loc de desfășurare pentru o posibilă reuniune trilaterală între președintele american Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a relatat marți site-ul Politico, citând un oficial al administrației Trump și o persoană apropiată de această administrație, transmite Reuters.



Conform Politico, Secret Service - responsabil de securitatea președintelui american - se pregătește pentru un summit la Budapesta, capitala Ungariei constituind prima alegere a Casei Albe.



Marți, Casa Albă a declarat că Statele Unite pot ajuta la coordonarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina și că președintele Trump a ordonat echipei sale de securitate națională să colaboreze cu Europa.



„Președintele a declarat în mod clar că nu vor fi desfășurate trupe americane în Ucraina, dar noi putem, desigur, să ajutăm la coordonare și poate să le furnizăm alte mijloace de garanții de securitate aliaților noștri europeni”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, citată de Reuters, potrivit Agerpres.ro.

Totuși, Donald Tusk, prim-ministrul polonez, declară că nu susține ideea organizării viitoarelor negocieri de pace privind Ucraina în Ungaria.

„Budapesta? Poate nu toată lumea și-o amintește, dar în 1994 Ucraina a primit deja asigurări de integritate teritorială din partea SUA, Rusia și Marea Britanie. În Budapesta. Poate sunt superstițios, dar de data asta aș încerca să găsesc alt loc”, a transmis Donald Tusk, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: