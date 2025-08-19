Negocieri la Casa Albă pe terma acordului de pace pentru Ucraina: Trump susține că a început pregătirile pentru o întâlnire între Putin și Zelenski

Președintele american Donald Trump a declarat luni că a început pregătirile pentru o întâlnire între omologii săi rus și ucrainean, Vladimir Putin și respectiv Volodimir Zelenski, în urma negocierilor de la Casa Albă.

Trump, despre o întâlnire Putin - Zelenski: „Am început pregătirile”| Foto: depositphotos.com

Tema unui acord de pace pentru Ucraina a fost subiectul discuției dintre Volodimir Zelenski, șapte lideri europeni și Donald Trump în cadrul negocierilor de luni de la Casa Albă.

În același timp, liderii europeni continuă să insiste că trebuie să se ajungă la un armistiţiu înainte ca negocierile semnificative între Rusia şi Ucraina să poată avea loc.

Întâlnirea Putin – Zelenski, tot mai aproape? Trump: „Am început pregătirile”

„Am avut o întâlnire foarte bună cu oaspeți distinși: președintele Volodimir Zelenski al Ucrainei, președintele Emmanuel Macron al Franței, președintele Alexander Stubb al Finlandei, prim-ministrul Giorgia Meloni al Italiei, prim-ministrul Keir Starmer al Regatului Unit, cancelarul Republicii Federale Germania, Friedrich Merz, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte la Casa Albă, care s-a încheiat cu o altă întâlnire în Biroul Oval.

În timpul întâlnirii, am discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, garanții care ar urma să fie furnizate de diferite țări europene, în coordonare cu Statele Unite ale Americii. Toată lumea este foarte mulțumită de posibilitatea PÃCII pentru Rusia/Ucraina”, a scris Trump pe platforma sa de socializare, Truth Social, citat de Agerpres.ro

„La finalul reuniunilor, l-am sunat pe președintele Putin și am început pregătirile pentru o întâlnire, într-un loc care va fi stabilit ulterior, între președintele Putin și președintele Zelenski. După această întâlnire, vom avea o trilaterală, la care vor participa cei doi președinți, plus eu însumi.

Din nou, acesta a fost un pas foarte bun, timpuriu, pentru un Război care durează de aproape patru ani. Vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff își coordonează activitatea cu Rusia și Ucraina”, a mai scris Trump.

O sursă citată de Axios a declarat că se speră ca o reuniune între Putin și Zelenski să fie organizată până la sfârșitul lunii august, transmite Reuters.

