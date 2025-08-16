Summitul de la Alaska: Trump și Putin nu au ajuns încă la un acord de pace pentru Ucraina

Summitul de la Alaska s-a încheiat, iar Donald Trump și Vladimir Putin nu au reușit să ajungă încă la un acord de pace în ceea ce privește încheierea războiului din Ucraina.

Trump și Putin au avut o discuție „productivă”, însă nu au ajuns la un acord de pace pentru Ucraina la Summitul de la Alaska | Foto: depositphotos.com

Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin și-au încheiat vineri summitul din Alaska cu o scurtă conferință de presă comună în care nu au anunțat niciun acord privind pacea în Ucraina, relatează EFE, citat de Agerpres.ro.

Trump a declarat că întâlnirea de peste trei ore cu Putin și delegația sa de la Baza Forțelor Aeriene Elmendorf-Richardson a fost „extrem de productivă”, dar „nu am ajuns încă acolo”. Omologul său rus Vladimir Putin a descris reuniunea drept „constructivă”, dar niciunul nu a oferit detalii vineri, în Alaska, cu privire la o posibilă soluționare pașnică a războiului din Ucraina, relatează AFP, citat de Agepres.ro.

„S-a convenit asupra multor puncte. Mai sunt doar câteva care rămân (nerezolvate). Unele nu sunt semnificative. Unul este probabil cel mai semnificativ, dar avem șanse mari să ajungem acolo. Nu am ajuns încă acolo, dar avem șanse mari să ajungem acolo”, a declarat un Trump criptic într-o conferință de presă fără întrebări.

Ucraina a fost unul dintre principalele subiecte de discuție, a declarat vineri președintele rus Vladimir Putin, într-o conferință de presă comună cu omologul său american Donald Trump, cu care a purtat convorbiri la Anchorage, în statul american Alaska, informează Reuters.

Președintele rus Vladimir Putin i-a propus vineri, în Alaska, omologului său american Donald Trump ca următorul summit să aibă loc la Moscova, informează EFE și Reuters.

„Next time in Moscow”, data viitoare la Moscova, i s-a adresat Putin lui Trump în limba engleză.

Putin le-a declarat jurnaliștilor că a remarcat dorința lui Trump de a înțelege esența conflictului din Ucraina și a spus totodată că Rusia este interesată în mod sincer să pună capăt războiului.

Potrivit unor oficiali de la Casa Albă, prima luare de contact la acest summit a început în jurul orei locale 11:30 (19:30 GMT).



Trump a fost însoțit de secretarul de stat Marco Rubio și de trimisul special pentru Orientul Mijlociu și mediatorul în relația cu Kremlinul, Steve Witkoff, în timp ce lui Putin i s-au alăturat ministrul de externe, Serghei Lavrov, și consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov.

