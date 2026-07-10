Clujul universitar, magnet pentru studenții din Iași. Elevă de 10: „Vreau să studiez medicina dentară la UMF «Iuliu Hațieganu». Iubesc Clujul!”

Clujul universitar continuă să fie un punct de atracție pentru elevii din țară pentru un parcurs academic susținut, care să le ofere perspective profesionale serioase. „Am ales Clujul deoarece iubesc orașul”, spune Bianca, una dintre cele trei eleve din județul Iași care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat 2026.

Clujul universitar, magnet pentru studenții din Iași. Elevă de 10: „Vreau să studiez medicina dentară la UMF «Iuliu Hațieganu». Iubesc Clujul!”|Foto: monitorulcj.ro

Pentru mulți tineri din România, alegerea orașului universitar pentru continuarea studiilor reprezintă cheia către noi perspective de dezvoltare, o viață studențească ce oferă noi experiențe și un pas necesar pentru un viitor profesional mai sigur.

„Dorința mea este să dau la Facultatea de Medicină Dentară din Cluj-Napoca. Am ales Clujul deoarece iubesc orașul, l-am vizitat de nenumărate ori și de fiecare dată am simțit că mă regăsesc acolo”, spune pentru Ziarul de Iași Bianca-Andreia Bălan, absolventă a Colegiului Național „Mihail Sadoveanu” din Pașcani și una dintre cele trei eleve din județul Iași care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat.

Clujul universitar, magnet pentru studenții din Iași. Elevă de 10: „Vreau să studiez medicina dentară la UMF «Iuliu Hațieganu». Iubesc Clujul!”

Alegerea orașului universitar este influențată de o serie de factori, de la prestigiul universității și facultății pe care vor să o urmeze, la nevoia de schimbare și perspectivele profesionale: Clujul și Bucureștiul se regăsesc în topul preferințelor elevilor din Iași care vor să aibă un parcurs academic serios.

Oferta generoasă de locuri de muncă, programele de internship și posibilitatea de angajare din timpul facultății, perspectivă ce permite acumularea experienței profesionale înainte de absolvire, reprezintă alte aspecte luate în calcul de tineri.

Bianca, una dintre elevele de 10 din județul Iași, își vede viitorul la Cluj. Tânăra vrea să urmeze cursurile Facultății de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca:

„Dorința mea este să dau la Facultatea de Medicină Dentară din Cluj-Napoca.(...).Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj este recunoscută la nivel internațional într-un mod în care nicio altă universitate din România nu este. Într-adevăr, ar fi fost mult mai confortabil să urmez UMF-ul din Iași, dar niciodată nu am ales confortul”, a declarat pentru Ziarul de Iași Bianca Bălan.

Tot mai mulți absolvenți spun că aleg Clujul pentru a urma studiile universitare, dar și pentru perspectivele de viitor oferite de oraș.

Județul Cluj a înregistrat cea mai mare rată de promovabilitate la Bacalaureat 2026, cu patru medii de 10.

De altfel, Cluj-Napoca rămâne printre cele mai dorite orașe din România pentru locuit, potrivit Indexului de Atractivitate Urbană. Analiza relevă că atractivitatea unui oraș este determinată de un ansamblu de factori, printre care oportunități profesionale, mobilitate, servicii de sănătate, infrastructură, tehnologie, timp liber, sport și o viață urbană activă.

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