Cluj-Napoca rămâne singurul oraș din România în topul celor mai bune orașe pentru studenți. Ce loc ocupă „Capitala Transilvaniei”?

În acest top, Cluj-Napoca ocupă locul 148.

Clasamentul a fost realizat de reputatul furnizor QS - Best Student Cities 2026, cu un scor bun pentru accesibilitate financiară și scoruri medii spre mici pentru perspectivele studenților, amestecul de studenți interni/internaționali, activitatea angajatorilor, respectiv dorința de a trăi în acest oraș. Anul trecut, Cluj-Napoca ocupa o poziție mai bună, locul 135, iar București pe 143.

Din ediția de anul trecut a eliminat orașul Timișoara, care figura în clasament cu un an înainte.

Pentru a fi incluse în evaluare, orașele trebuie să aibă cel puțin 250.000 de locuitori și să găzduiască două sau mai multe universități prezente în QS World University Rankings.

Localitățile sunt evaluate pe baza unor criterii legate de rankingurile universitare, accesibilitate, viață studențească, activitatea angajatorilor.

Cluj se află pe penultima poziție, la egalitate cu Durham (SUA), în clasamentul ce cuprinde 150 de orașe. Pe ultimul loc se află Irbid (Iordania).

Comparativ, Republica Cehă figurează cu 2 orașe (Praga, Brno), Ungaria - cu un oraș (Budapesta), Polonia - cu 3 orașe (Varșovia, Cracovia, Wroclaw).

În clasamentul internațional, nu figurează niciun oraș american înaintea poziției 15 (Boston), iar top 10 este dominat de orașe europene, chiar dacă primele două poziții aparțin Asiei.

Top 10 cele mai bune orașe din lume pentru studenți

Seul Tōkyō Londra München Melbourne Sydney Berlin Paris Zurich Viena



