Abandonarea ilegală a deșeurilor, sancționată dur. Emil Boc: „Toleranță zero pentru cei care nu respectă legea!”

Amendă maximă, confiscarea mașinii cu care au fost transportate deșeurile și salubrizarea zonei sunt măsurile aplicate la Cluj în cazul depozitării ilegale a gunoaielor.

Abandonarea ilegală a deșeurilor, sancționată dur. Emil Boc: „Toleranță zero pentru cei care nu respectă legea!”|Foto: Emil Boc - Facebook

Un clujean a fost sancționat cu amendă maximă – 20.000 de lei, pentru depozitarea ilegală a deșeurilor.

Primarul Emil Boc anunță toleranță zero pentru cei care nu respectă legea și regulile legate de deșeuri.

Abandonarea ilegală a deșeurilor, sancționată dur. Emil Boc: „Toleranță zero pentru cei care nu respectă legea!”

„Clujul nu este groapa de gunoi a nimănui! Toleranță zero pentru cei care nu respectă legea și regulile legate de deșeuri!

O nouă depozitare ilegală de deșeuri din construcții a fost sesizată astăzi”, a anunțat joi seara primarul Emil Boc prin intermediul unui mesaj video publicat pe Facebook.

Autorii au fost identificați, mașina cu care au fost transportate resturile aruncate pe câmp a fost confiscată, fiind aplicată și o amendă maximă posibilă în valoare de 20.000 lei.

De asemenea, salubrizarea locului se face pe cheltuiala celor responsabili.

„Clujul este casa noastră, a tuturor și trebuie să o menținem curată.

Le mulțumesc tuturor clujenilor care respectă orașul și păstrează curățenia”, a mai spus primarul Emil Boc.

În primăvara anului trecut, un clujean care a abandonat deșeuri în zona străzii Alexandru Vaida Voievod din Cluj-Napoca a fost sancționat contravențional cu amendă de 6.000 de lei și obligat să salubrizeze zona.

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