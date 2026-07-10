  • Flux RSS
Administrație

Abandonarea ilegală a deșeurilor, sancționată dur. Emil Boc: „Toleranță zero pentru cei care nu respectă legea!”

Amendă maximă, confiscarea mașinii cu care au fost transportate deșeurile și salubrizarea zonei sunt măsurile aplicate la Cluj în cazul depozitării ilegale a gunoaielor.

Abandonarea ilegală a deșeurilor, sancționată dur. Emil Boc: „Toleranță zero pentru cei care nu respectă legea!”|Foto: Emil Boc - Facebook Abandonarea ilegală a deșeurilor, sancționată dur. Emil Boc: „Toleranță zero pentru cei care nu respectă legea!”|Foto: Emil Boc - Facebook

 

 


Un clujean a fost sancționat cu amendă maximă – 20.000 de lei, pentru depozitarea ilegală a deșeurilor. 

CITEȘTE ȘI: 
Depozitarea ilegală a deșeurilor, sancționată drastic la Cluj. Emil Boc: „Toleranță zero!”

Primarul Emil Boc anunță toleranță zero pentru cei care nu respectă legea și regulile legate de deșeuri. 


Abandonarea ilegală a deșeurilor, sancționată dur. Emil Boc: „Toleranță zero pentru cei care nu respectă legea!”

Clujul nu este groapa de gunoi a nimănui! Toleranță zero pentru cei care nu respectă legea și regulile legate de deșeuri! 
O nouă depozitare ilegală de deșeuri din construcții a fost sesizată astăzi”, a anunțat joi seara primarul Emil Boc prin intermediul unui mesaj video publicat pe Facebook. 

CITEȘTE ȘI: 
Cum funcționează noul centru integrat pentru colectarea deșeurilor din Cluj-Napoca? Emil Boc: „Voi le aduceți GRATUIT, noi le reciclăm”.

Autorii au fost identificați, mașina cu care au fost transportate resturile aruncate pe câmp a fost confiscată, fiind aplicată și o amendă maximă posibilă în valoare de 20.000 lei. 


De asemenea, salubrizarea locului se face pe cheltuiala celor responsabili.

„Clujul este casa noastră, a tuturor și trebuie să o menținem curată. 
Le mulțumesc tuturor clujenilor care respectă orașul și păstrează curățenia”, a mai spus primarul Emil Boc. 


În primăvara anului trecut, un clujean care a abandonat deșeuri în zona străzii Alexandru Vaida Voievod din Cluj-Napoca a fost sancționat contravențional cu amendă de 6.000 de lei și obligat să salubrizeze zona.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI:

Amenzi usturătoare pentru depozitarea ilegală a deșeurilor în Cluj-Napoca. Boc: „Cine face ca ei, ca ei pățește!”

Primăria Florești solicită implicarea Apelor Române în lupta împotriva deșeurilor de pe Someș. Bogdan Pivariu: „Este nevoie de o colaborare reală”.

Ultimele Stiri
abonare newsletter