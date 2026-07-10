Administrație
Abandonarea ilegală a deșeurilor, sancționată dur. Emil Boc: „Toleranță zero pentru cei care nu respectă legea!”
Amendă maximă, confiscarea mașinii cu care au fost transportate deșeurile și salubrizarea zonei sunt măsurile aplicate la Cluj în cazul depozitării ilegale a gunoaielor.Abandonarea ilegală a deșeurilor, sancționată dur. Emil Boc: „Toleranță zero pentru cei care nu respectă legea!”|Foto: Emil Boc - Facebook
Un clujean a fost sancționat cu amendă maximă – 20.000 de lei, pentru depozitarea ilegală a deșeurilor.
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Depozitarea ilegală a deșeurilor, sancționată drastic la Cluj. Emil Boc: „Toleranță zero!”
Primarul Emil Boc anunță toleranță zero pentru cei care nu respectă legea și regulile legate de deșeuri.
Abandonarea ilegală a deșeurilor, sancționată dur. Emil Boc: „Toleranță zero pentru cei care nu respectă legea!”
„Clujul nu este groapa de gunoi a nimănui! Toleranță zero pentru cei care nu respectă legea și regulile legate de deșeuri!
O nouă depozitare ilegală de deșeuri din construcții a fost sesizată astăzi”, a anunțat joi seara primarul Emil Boc prin intermediul unui mesaj video publicat pe Facebook.
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Autorii au fost identificați, mașina cu care au fost transportate resturile aruncate pe câmp a fost confiscată, fiind aplicată și o amendă maximă posibilă în valoare de 20.000 lei.
De asemenea, salubrizarea locului se face pe cheltuiala celor responsabili.
„Clujul este casa noastră, a tuturor și trebuie să o menținem curată.
Le mulțumesc tuturor clujenilor care respectă orașul și păstrează curățenia”, a mai spus primarul Emil Boc.
În primăvara anului trecut, un clujean care a abandonat deșeuri în zona străzii Alexandru Vaida Voievod din Cluj-Napoca a fost sancționat contravențional cu amendă de 6.000 de lei și obligat să salubrizeze zona.
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