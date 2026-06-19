A început preadmiterea la UBB Cluj pentru anul universitar 2026-2027

A început procesul de preadmitere la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca pentru anul universitar 2026-2027.

UBB Cluj organizează preadmiterea pentru anul universitar 2026-2027 | Foto: monitorulcj.ro

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca a dat startul, de luni, 15 iunie 2026, procesului de preadmitere pentru mai multe programe de studii organizate de facultățile universității.

Preadmiterea reprezintă o etapă complementară admiterii din luna iulie și oferă candidaților posibilitatea de a se înscrie la programele dorite, în condițiile și conform calendarului stabilite de fiecare facultate.

Pentru facultățile care organizează sesiunea de preadmitere, candidații vor putea iniția dosarele personale de admitere, în anumite condiții:

În cazul în care candidatul are deja o diplomă de bacalaureat sau echivalentă, își poate alege opțiunile, poate încărca documentele, poate efectua plata și poate trimite dosarul către comisia de admitere.

Dacă nu are diploma de bacalaureat sau echivalentă, candidatul își poate alege opțiunile, poate încărca documente, dar nu poate finaliza dosarul până la încărcarea diplomei de bacalaureat. După ce intră în posesia acesteia, candidatul trebuie să revină asupra dosarului, să încarce diploma, să efectueze plata și să transmită dosarul cu toate documentele către comisia de admitere.

Așadar, candidații pot începe completarea dosarelor de înscriere în perioada preadmiterii la următoarele facultăți:

Facultatea de Matematică și Informatică;

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică;

Facultatea de Biologie și Geologie;

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului;

Facultatea de Litere;

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială;

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor;

Facultatea de Studii Europene;

Facultatea de Business;

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării;

Facultatea de Teologie Reformată și Muzică;

Facultatea de Teologie Greco-Catolică;

Facultatea de Teologie Romano-Catolică;

Facultatea de Teatru și Film;

Facultatea de Inginerie.

Sesiunea de vară a admiterii în anul universitar 2026-2027 se va desfășura în perioada 13-30 iulie 2026. UBB va scoate la concurs un număr de 5.638 de locuri bugetate destinate absolvenților de liceu care vor să se înscrie la facultate, 9.450 de locuri în regim cu taxă la învățământ cu frecvență și 3.135 de locuri pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă pentru studii universitare de nivel licenţă.

La nivel master, candidații vor avea la dispoziție 3.655 de locuri la buget şi 6.932 de locuri la taxă.

Pentru noul an universitar, UBB propune și noi programe de studiu, dezvoltate în domenii de actualitate și în acord cu misiunea universității de a răspunde nevoilor societății prin educație și inovare.

Candidații interesați sunt invitați să consulte platforma dedicată admiterii pentru informații privind facultățile care organizează preadmitere, calendarul activităților și condițiile de participare.

Taxele de admitere şi taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2026-2027 sunt stabilite la nivelul fiecărei facultăţi şi pot fi consultate accesând linkurile: https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/taxe_de_admitere, respectiv https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/taxe_de_scolarizare.

Informațiile complete cu privire la admiterea din acest an la UBB pot fi consultate accesând linkul: https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/

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