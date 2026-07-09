Fanii CFR-ului i-au adus un ultim omagiu lui Gabi Mureșan în fața stadionului din Gruia!

O parte dintre suporterii lui CFR Cluj au fost prezenți joi după-masa în fața stadionului din Gruia pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului jucător Gabi Mureșan.

Fanii CFR-ului i-au adus un ultim omagiu lui Gabi Mureșan / Foto: Sergiu CRĂCIUN, monitorulcj.ro

Gabi Mureșan, fost jucător la CFR Cluj și actualul primar al comunei Apold din județul Mureș, s-a stins din viață miercuri seara la vârsta de 44 de ani.

Fostul mijlocaș al grupării din Gruia s-a înecat într-un lac aflat în apropiere de Apold. A fost scos din apă după mai bine de două ore și jumătate, când a fost constatat decesul.

În tricoul CFR-ului, Gabi Mureșan a câștigat trei titluri de campion (2008, 2010, 2012), trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe (2010, 2011).

Pe lângă trofeele interne cu CFR, Mureșan a disputat 13 meciuri în grupele Ligii Campionilor și 9 prezențe în tricoul Echipei Naționale.

Gabi Mureșan, omagiat în Gruia!

Joi după-masă, o parte dintre suporterii alb-vișiniilor au fost prezenți în fața Tribunei I a stadionului pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului lor jucător.

Aproximativ 100 de fani ai CFR-ului au aprins candele și au adus flori în fața unei fotografii înrămate a fostului jucător. „Mureșan, Gabi Mureșan!” și „Te vom iubi mereu!” au fost scandările suporterilor.

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