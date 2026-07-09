Raed Arafat, sechestru pe avere în dosarul de contrabandă cu elicopterul SMURD

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a confirmat joi că procurorii militari i-au pus sechestru pe avere, inclusiv pe conturile bancare, în dosarul penal în care este acuzat de contrabandă în legătură cu achiziționarea unui elicopter din Marea Britanie.

Raed Arafat, sechestru pe avere în dosarul de contrabandă cu elicopterul SMURD|Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Procurorii Parchetului Militar au pus sechestru pe averea lui Raed Arafat, în dosarul în care șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) și alte 16 persoane sunt acuzate de contrabandă cu un elicopter SMURD.

Raed Arafat spune că va contesta decizia procurorilor.

Raed Arafat, sechestru pe avere în dosarul de contrabandă cu elicopterul SMURD

„Mă văd obligat să vin cu câteva explicații, după ce am văzut reacția media la știrea, dată pe surse azi-noapte, că conturile doctorului Arafat au fost poprite, bunurile sechestrate și așa mai departe. Nu că ar fi multe, se regăsesc în declarația de avere. Asta s-a întâmplat, într-adevăr ieri, de către procurorul militar, care instrumentează ambele dosare, cel cu contrabanda cu elicopterul, nu poți să nu zâmbești când vorbești de asta, și celălalt cu angajările fictive. Numai fictive nu sunt. Acum o să mă concentrez pe subiectul zilei, adică pe sechestrarea bunurilor și poprirea conturilor”, declară Arafat, într-o înregistrare video postată pe Facebook.

El explică faptul că procurorii au pus sechestrul pe bunurile aparținând celor 17 persoane cercetate în acest dosar, dar și în cazul a trei firme mari.

„Nu e vorba doar de doctorul Arafat. Doctorul Arafat a atras atenția și, într-adevăr, e în toată mass-media, dar ieri au fost puse sechestre și popriri pe conturi, pe bunuri, la 17 persoane, plus la trei firme mari din România, cu impact economic, care au și impact de imagine. S-a dat publicității că s-a pus sechestrul pe conturi de la Omniasig, de la Airbus România, de la firma Aon România, care este o firmă de reasigurare din Statele Unite. Sunt un număr foarte mare de entități individuale și juridice, care s-a pus sechestru și popriri”, a adăugat Arafat.

Într-un text atașat înregistrării, Arafat spune că sechestrul pus de procurori nu are nicio motivare concretă și va ataca în instanța această măsură a anchetatorilor.

Urmărit penal pentru contrabandă

În luna aprilie, Raed Arafat a fost chemat la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București, pentru a i se aduce la cunoștință că este urmărit penal pentru contrabandă, într-un dosar legat de achiziționarea unui elicopter din Marea Britanie cu eludarea plății TVA.



În total, 17 persoane sunt anchetate pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, în forma coautoratului, complicității și instigării.

Potrivit anchetatorilor, pe 2 iunie 2016, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI, aflat în misiune SMURD în Republica Moldova, s-a prăbușit în zona localității Haragîș. Accidentul a dus la distrugerea totală a aeronavei și la moartea celor patru persoane aflate la bord.

În procesul de soluționare a dosarului de daună privind „Asigurarea CASCO - toate riscurile - a elicopterelor”, asiguratorul putea fie să achite IGAv suma de 23.343.667 lei (echivalentul a 5.270.045 euro), fie să înlocuiască elicopterul distrus cu o aeronavă în configurație asemănătoare. Părțile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului distrus cu o aeronavă în configurație rezonabil asemănătoare, inclusiv în ceea ce privește echipamentele medicale din dotarea elicopterului.

În noiembrie 2017, IGAv a preluat noul elicopter pe insula Guernsey - teritoriu aparținând Marii Britanii, dar aflat în afara spațiului TVA al Uniunii Europene - și l-a importat ulterior în România. Punerea în exploatare era posibilă doar după efectuarea formalităților vamale și achitarea sau garantarea taxelor aferente.

Ancheta a stabilit că aeronava a fost introdusă în țară și utilizată fără îndeplinirea acestor formalități, ceea ce a generat un prejudiciu la bugetul de stat, reprezentând TVA datorat în vamă, în valoare de 4.435.269 lei.

„Prin urmare, s-a conturat bănuiala rezonabilă că persoanele implicate în procedura de reparare a pagubei au permis asiguratorului să stingă obligația de despăgubire izvorâtă din polița de asigurare prin înlocuirea elicopterului distrus în totalitate la data de 02.06.2016, cu un alt elicopter, care nu a dobândit caracterul de marfă românească, pentru care nu au fost efectuate formalitățile vamale, căruia nu i-a fost acordat liberul de vamă și pentru care nu au fost achitate drepturile datorate în vamă, de natura TVA în cuantum de 4.435.269 lei, sumă ce reprezintă pagubă la bugetul de stat și, corelativ, un folos necuvenit în patrimoniul asiguratorului”, mai arată Parchetul.

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