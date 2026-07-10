S-a stabilit arbitrul care va conduce Supercupa dintre Universitatea Craiova și „U” Cluj!

Supercupa dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj va avea loc duminică, 12 iulie, de la ora 20:00 pe arena „Ion Oblemenco” din Craiova.

S-a stabilit arbitrul care va conduce Supercupa dintre Universitatea Craiova și „U” Cluj / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se vor întâlni duminică, de la ora 20:00, în Supercupa României, meciul care va deschide noul sezon.

Arbitrul Iulian Călin va conduce Supercupa României dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, partidă programată pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, anunță Comisia Centrală a Arbitrilor pe site-ul oficial al Federației Române de Fotbal.

Călin va fi ajutat la cele două linii de asistenții Florin Neacșu și Nicușor Marin. Rolul de al patrulea oficial îi va reveni lui Florin Andrei, în timp ce pentru poziția de rezervă asistent a fost delegat Laszlo Imre Bucsi.

Tehnologia VAR va fi prezentă și la acest meci, responsabili de monitorizarea sistemului fiind Adrian Cojocaru (arbitru VAR) și Valentin Porumbel (asistent VAR).

CCA informează că, având în vedere că acesta este primul meci la care se va folosi noul HUB VAR de la Mogoșoaia, a fost pregătită și o soluție de back-up direct la stadion pentru sistemul VAR.

Astfel, Marcel Bîrsan și Sorin Costreie au fost desemnați drept arbitri VAR de rezervă. Această decizie a fost luată pentru a contracara orice situație neprevăzută și care nu ar putea fi remediată în timp util, ce ar putea apărea în contextul inaugurării noului HUB, precum o conexiune slabă sau întârziată, asigurând astfel desfășurarea optimă a jocului.

Observator de arbitri pentru această partidă a fost desemnat Iosif Olah, aflat în ultimul său an de activitate.

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