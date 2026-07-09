Ședință de urgență la PNL, în urma deciziei instanței de a suspenda hotărârile Congresului din iunie

Conducerea restrânsă a PNL se reunește în ședință, joi seara, pentru a stabili următoarele scenarii de acțiune, ca urmare a deciziei Tribunalului București prin care au fost suspendate hotărârile Congresul extraordinar din iunie, în care a fost adoptat un nou statut și a fost aleasă o nouă conducere.

Ședință de urgență la PNL, în urma deciziei instanței de a suspenda hotărârile Congresului din iunie|Foto: CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO

Liderii liberali din echipa lui Ilie Bolojan se întâlnesc joi seara pentru a discuta strategia partidului după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile luate la Congresul PNL din 21 iunie.

Ședința se va desfășura de la ora 19.00, în regim hibrid, însă va fi una restrânsă: tabăra Veștea din conducere nu va participa, potrivit HotNews.ro

Astfel, doar echipa validată la ultimul Congres va dezbate etapele următoare de acțiune în contextul deciziei instanței, care nu este definitivă, dar este executorie.

Ședință de urgență la PNL, în urma deciziei instanței de a suspenda hotărârile Congresului din iunie

Liberalii au pe masă toate scenariile posibile, nefiind exclusă opțiunea unui nou congres extraordinar, în cazul în care decizia instanței va rămâne definitivă după apel, potrivit sursei citate.

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De asemenea, mandatul cu care Ilie Bolojan va merge la consultările pentru formarea viitorului guvern, care vor avea loc luni la Cotroceni, reprezintă un alt subiect aflat pe agenda discuțiilor.

Tribunalul București a admis miercuri o nouă acțiune introdusă de contestatarii din Partidul Național Liberal și a dispus suspendarea hotărârilor luate de Congresul extraordinar din 21 iunie, prin care a fost adoptat un nou Statut și a fost aleasă o nouă conducere.

De altfel, Partidul Național Liberal a anunțat, miercuri seara, că va utiliza toate căile legale pentru a apăra votul Congresului extraordinar din iunie, iar până la soluționarea definitivă a dosarelor aflate pe rolul instanțelor activitatea formațiunii politice se va desfășura conform statutului adoptat la congresul din vara anului trecut.

Conform deciziei instanței, liberalii ar trebui să le redea prim-vicepreședinților contestatari ai lui Bolojan – Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuic și Cătălin Predoiu – funcțiile de conducere. La fel și vicepreședinților și liderilor de filiale înlăturați.

Deciziile asumate la Congresul extraordinar al PNL

Ilie Bolojan a fost reconfirmat la președinția Partidului Național Liberal, alături de o nouă echipă, la Congresul extraordinar al formațiunii din 21 iunie:

Noua echipă de conducere votată de PNL:

*Prim-vicepreședinte - Dan Motreanu

*Secretar general - Robert Sighiartău

*Vicepreședinți - Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Muresan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga.

Congresul extraordinar al PNL a adoptat două rezoluţii care prevăd că participarea membrilor partidului la construcţia unui Guvern cu PSD va genera excluderea lor şi prin care se solicita demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi Alina Gorghiu.

Deciziile au fost adoptate, în unanimitate, prin vot cu ridicare de mână, la propunerea preşedintelui PNL Ilie Bolojan.

La Congres au fost prezenţi 1.886 de delegaţi. Ilie Bolojan a fost reconfirmat prin vot la conducerea partidului cu 1.769 de voturi pentru.

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