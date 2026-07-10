Temperaturi în scădere cu maxime de 24 de grade și ploi. Prognoza meteo pentru Cluj.

Început de weekend cu vreme instabilă, maxime de 24 de grade și șanse crescute de precipitații. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru vineri, 10 iulie | Foto: monitorulcj.ro

Vineri, 10 iulie, temperaturile se vor situa în general sub mediile climatologice ale datei din calendar, iar în nord-estul și centrul țării vremea se va menține instabilă. Astfel, în a doua parte a zilei și seara se vor semnala înnorări accentuate și averse, local și descărcări electrice. În restul teritoriului, cerul va fi variabil și vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zonele montane.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 - 31 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 7 - 20 de grade Celsius.

În Cluj, maxima termică va ajunge la 24 de grade Celsius, iar minima termică va indica 11 grade Celsius.

Vremea va fi în general instabilă, cu înnorări temporare și șanse crescute de precipitații. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe perioada episoadelor de averse și în zonele montane înalte ale județului.

Sâmbătă, șansele de precipitații vor fi reduse, iar maxima termică va ajunge la 27 de grade Celsius.

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