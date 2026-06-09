UMF Cluj deschide, în iulie, admiterea pentru anul universitar 2026–2027: Peste 1.170 de locuri pentru o carieră în medicină

În mai puțin de o lună, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj va da startul înscrierilor la concursul de admitere. Oferta educațională pentru anul universitar 2026–2027 este una generoasă.

UMF Cluj deschide, în iulie, admiterea pentru anul universitar 2026–2027: Peste 1.170 de locuri pentru o carieră în medicină| Foto: UMF Cluj

Înscrierile pentru concursul de admitere la UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, pentru anul universitar 2026 – 2026, încep în data de 7 iulie.

Tinerii absolvenți de liceu care visează la o carieră în medicină, medicină dentară, farmacie și asistență medicală și își doresc să studieze într-un mediu internațional, modern și conectat la realitatea medicală de azi, au la dispoziție o ofertă educațională generoasă.

UMF Cluj deschide, în iulie, admiterea pentru anul universitar 2026–2027: Peste 1.170 de locuri pentru o carieră în medicină

La UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, excelența academică se împletește cu experiențe care îți conturează viitorul.

Astfel, pentru programele de studii de licență în limba română, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca scoate la concurs 1.175 de locuri:

*760 de locuri la buget și 415 locuri cu taxă.

Din totalul de locuri finanțate de la buget sunt alocate locuri speciale pentru absolvenții liceelor din mediul rural, pentru candidații de etnie romă și pentru candidații cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială.

Cum sunt repartizate locurile pentru admiterea UMF Cluj 2026

Locurile sunt repartizate astfel:

*430 de locuri - Medicină,

*10 locuri - Medicină militară,

*95 locuri - Medicină dentară,

*80 locuri - Farmacie,

*200 locuri - Asistență Medicală Generală la Cluj-Napoca și 60 la Asistență Medicală Generală, extensia Baia Mare.

De asemenea, sunt disponibile 100 de locuri la Balneo-fiziokinetoterapieși recuperare, precum și câte 50 de locuri la Radiologie și imagistică, Tehnică dentară, Nutriție și dietetică, respectiv Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic.

Perioada de înscriere și examenul de admitere

Înscrierile la concursul de admitere se desfășoară în perioada 7–13 iulie, iar examenul de admitere va avea loc în data de 26 iulie.

Calendarul complet al admiterii și oferta educațională pentru anul universitar 2026-2027 pot fi consultate pe site-ul Universității de Medicină și Farmcaie „Iuliu Hațieganu” Cluj.

Diplome recunoscute automat în UE

Toate diplomele acordate de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” sunt recunoscute automat în întreaga Uniune Europeană, pe baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), fapt ce conferă absolvenților UMF Cluj avantajul integrării pe piața muncii şi le permite să se adapteze ușor în diverse sisteme de sănătate, public sau privat.

Activitatea universitară se bazează pe un parteneriat între cadrele didactice şi studenţii învăţământului universitar şi postuniversitar (rezidenţi, masteranzi, doctoranzi), care are drept unic scop formarea unor specialişti competitivi la nivel naţional şi internaţional.

Absolvenţii Universităţii obţin în mod constant cele mai bune rezultate la examenul de intrare în rezidențiat şi rezultate foarte bune la concursurile internaționale de ocupare a posturilor profesionale.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: