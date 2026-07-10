Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Bătrânii noștri vor avea o viață mai sănătoasă, mai fericită și mai lungă dacă noi toți ne-am plăti toate taxele, impozitele și contribuțiile”

Sunt bani care ar putea ajunge inclusiv pentru pensii mai mari și pentru centrele de îngrijire a vârstnicilor.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Iată trei seturi de date, ca să știm cum stăm.

1. Conform Recensământului din 2021, România are 1.606.612 de seniori cu vârsta cuprinsă între 70 – 79 de ani (8,43% din populația totală) și 857.367 de seniori cu vârsta peste 80 de ani (4,5% din populația totală).

Cifra este mai mult ca sigur aceeași în 2026, o parte dintre seniorii din statistica de mai sus ne-au părăsit, dar au urcat o treaptă mai sus o parte dintre seniorii cu vârsta cuprinsă între 60 – 69 de ani.

Și nu este nici o îndoială că marea majoritate a celor 2.463.988 de seniori din cele două grupe de vârstă sunt pe pensia minimă.

Gândiți-vă câte mii, zeci de mii, poate chiar sute de mii de seniori sunt singuri și se luptă să se descurce așa, singuri.

2. Speranța de viață a românilor este de 79,9 ani la femei și de 72,9 ani la bărbați, probabil cele mai mici din Uniunea Europeană.

Să ne înțelegem însă, asta este speranța de viață a unui prunc născut în 2026, nicidecum a unui Decrețel, născut, de exemplu, în 1967, care astăzi are aproape 60 de ani.

3. Criminalitatea fiscală a atins proporții amețitoare în 2025, unele voci susțin că valoarea ei a sărit de 250 de miliarde de lei. Dar este imposibil de măsurat de fapt.

Copilotul AI citează estimări la nivel european pentru România. Astfel, ultimele studii Eurostat și analizele Comisiei Europene plasează economia subterană a României undeva la 25-30% din PIB. Dacă păstrăm acest procent atunci ne apropiem, pentru 2025, de 450 - 480 miliarde lei de criminalitate fiscală. Muncă la negru, TVA necolectat, profit nedeclarat, accize, etc.

Ăștia sunt bani care ar putea ajunge inclusiv pentru pensii mai mari și pentru centrele de îngrijire a vârstnicilor singuri.

Știu – o să vă încruntați și o sa spuneți că taxele, impozitele și contribuțiile sunt prea mari ca să fie plătite, o să spuneți că taxele, impozitele și contribuțiile se risipesc într-un sistem public supradimensionat sau o să spuneți că taxele, impozitele și contribuțiile ajung la niște „băieți deștepți”, nicidecum la centrele de îngrijire a vârstnicilor singuri.

Poate aveți dreptate.

Dar România nu poate deveni o țară bogată, puternică și respectată dacă doar unii își plătesc taxele, impozitele și contribuțiile, iar alții le fentează. Școlile, spitalele, străzile, siguranța și, desigur, seniorii, primesc bani din taxele, impozitele și contribuțiile plătite către buget. Plătite doar de românii care le plătesc.

Cei bătrâni îi protejează pe cei tineri, iar cei tineri îi protejează pe cei bătrâni. Este vorba despre încredere. Astăzi, în România, încrederea nu funcționează în ambele sensuri. Cei tineri nu îi protejează pe cei bătrâni.

Dragoș Damian

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Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

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