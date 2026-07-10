Apahida, capitala prevenției în sănătate. Cristina Belce: „Un diagnostic pus la timp salvează vieți”.

În urma unei experiențe dificile privind sănătatea, dezvăluite într-un mesaj public, primarul comunei Apahida a decis să se implice într-un proiect dedicat prevenției în sănătate, astfel încât Apahida va deveni în perioada 17 – 19 iulie capitala prevenției: „Un diagnostic pus la timp salvează vieți”, spune Cristina Belce.

Apahida, capitala prevenției în sănătate. Cristina Belce: „Un diagnostic pus la timp salvează vieți”.|Foto: Cristina Belce - Facebook

Apahida devine capitala prevenției în sănătate în urma unui amplu proiect susținut de administrația locală, care aduce medici și specialiști mai aproape de oameni.

După cum mărturisește Cristina Belce, primarul comunei Apahida, demersul a fost determinat de o experiență personală grea în privința sănătății:

„Recent am trecut peste o încercare extrem de grea în ceea ce privește sănătatea, iar această experiență m-a făcut să înțeleg și mai bine cât de prețioasă este fiecare zi în care suntem sănătoși și cât de important este să nu amânăm analizele și controalele medicale”, spune primarul Cristina Belce într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Apahida, capitala prevenției în sănătate. Cristina Belce: „Un diagnostic pus la timp salvează vieți”.

Astfel, în perioada 17–19 iulie, Sala de Sport din Apahida va găzdui Caravana Medicală „3 Zile de Sănătate”, unul dintre cele mai ample evenimente medicale desfășurate în mediul rural.

Caravana sănătății: zeci de specialiști, analize medicale gratuite și investigații fără costuri suplimentare

Timp de trei zile, un adevărat spital va veni în mijlocul comunității din Apahida.

Până la 50 de medici specialiști, din peste 15 specialități medicale – de la cardiologie, neurologie și medicină internă până la ginecologie, oftalmologie, ORL, pediatrie sau gastroenterologie - vor oferi consultații și evaluări gratuite, cu scopul de a identifica din timp eventuale probleme de sănătate și de a îndruma pacienții către investigațiile necesare.

În cazul în care evaluările vor identifica afecțiuni care necesită investigații suplimentare, pacienții vor fi programați în clinici partenere aflate în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, fără costuri suplimentare.

„Vă încurajez să veniți la control, chiar dacă vă simțiți bine, și să îi aduceți și pe părinții sau bunicii dumneavoastră. Prevenția poate face diferența, iar un diagnostic pus la timp poate să salveze vieți!”, a adăugat primarul Cristina Belce în mesajul citat.

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