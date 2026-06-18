Clujul, în topul atractivității urbane pentru locuire

Cluj-Napoca rămâne în topul atractivității urbane. Marile centre urbane continuă să concentreze oportunități economice, educaționale și de divertisment.

Clujul, în topul atractivității urbane pentru locuire|Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro

Brașov și Cluj-Napoca se mențin pe primele două poziții în clasamentul celor mai atractive orașe pentru locuire din România, în timp ce Constanța urcă pe locul al treilea, potrivit ediției 2026 a Indexului de Atractivitate Urbană, realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare (IOV).

Topul primelor zece orașe este completat de Timișoara, Sibiu, Oradea, Iași, București, Alba Iulia și Arad, conform studiului care analizează atractivitatea celor 41 de municipii reședință de județ din România din perspectiva intenției de mutare și a percepției privind calitatea vieții.

Clujul, în topul atractivității urbane pentru locuire

Marile centre urbane continuă să concentreze oportunități economice, educaționale și de divertisment.

Sursa: IOV

Însă, comparativ cu 2024, atractivitatea nu mai este concentrată doar în jurul marilor orașe-magnet. Tot mai multe orașe mici și medii câștigă teren în percepția românilor, arată datele cercetării.

Unde și-ar dori românii să locuiasă în 2026?

Principalii factori care influențează atractivitatea unui oraș rămân oportunitățile de a petrece timpul liber, sportul și mișcarea.

În 2026 au crescut însă în importanță stabilitatea economică, serviciile de sănătate, mobilitatea urbană și tehnologia integrată în serviciile publice.

Top 10 cele mai dorite orașe pentru locuire

*Brașov

*Cluj-Napoca

*Constanța

*Timișoara

*Sibiu

*Oradea

*Iași

*București

*Alba Iulia

*Arad

Potrivit sursei citate, marile centre urbane rămân motoarele performanței urbane și continuă să concentreze oportunități economice, educaționale și de divertisment. Orașele mai mici, cel mai vizibil cele din clusterul de 60.000-100.000 locuitori, reduc însă distanța față de centre urbane magnet printr-o promisiune de viață cotidiană mai echilibrată.

Analiza relevă că atractivitatea unui oraș este determinată de un ansamblu de factori, printre care oportunități profesionale, mobilitate, servicii de sănătate, infrastructură, tehnologie, timp liber, sport și o viață urbană activă.

Indexul de Atractivitate Urbană reprezintă componenta perceptuală a City Index și a fost realizat pe baza unui sondaj online efectuat în aprilie 2026 pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 1.200 de respondenți

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