Fostul lider suprem iranian Ali Khamenei, înmormântat la Mashhad

Fostul lider suprem iranian Ali Khamenei a fost înmormântat, vineri, la Mashhad, în nord-estul Iranului.

|în imagine: Persoane îndoliate țin în mână fotografii cu liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, după moartea sa. Piața Enqelab din Teheran, Iran, 1 martie 2026.|Foto: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH - AGERPRES

După funeraliile prelungite, care au durat o săptămână, fostul lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost înmormântat la Mashhad, în nord-estul Iranului, a raportat televiziunea de stat iraniană IRIB, citată de AFP, potrivit Agerpres.ro

Khamenei a fost înmormântat la mai bine de patru luni de la moartea sa în urma atacului aerian desfășurat în timpul campaniei militare comune a Statelor Unite (SUA) și Israelului, care a început la 28 februarie 2026.

Fostul lider suprem iranian Ali Khamenei, înmormântat la Mashhad

Fostul lider suprem al Iranului a fost înmormântat în cadrul unei ceremonii grandioase desfășurate la sanctuarul sfânt din Mashhad.

Ceremonia a avut loc aparent fără prezența fiului și succesorului său, Mojtaba Khamenei, conform imaginilor difuzate de televiziunea de stat iraniană.

Trupul lui Khamenei a fost transportat cu un camion pe străzile aglomerate din Mashhad, spre cupola aurită și minaretele moscheei.

Ayatollahul Ali Khamenei a condus Iranul timp de 37 de ani.

Locul în care se află Mojtaba Khamenei, un mister pentru iranieni

Locul în care se află Mojtaba Khamenei - proclamat lider suprem de către o adunare a clericilor la începutul lunii martie, la o săptămână după moartea tatălui său - a rămas un mister pentru iranieni.

El nu a mai apărut în public de la începutul războiului declanșat de atacul în care a fost ucis Ali Khamenei și, deși a transmis declarații scrise, nu a fost publicată nicio imagine, înregistrare video sau audio cu acesta.

În pofida memorandumului de înțelegere semnat luna trecută între Iran și SUA menit să pună capăt definitiv războiului, atacurile au continuat și joi.

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