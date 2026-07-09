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Sport

„U” Cluj încheie la egalitate cu Dinamo Kiev și păstrează șanse de calificare înaintea returului!

Dinamo Kiev și Universitatea Cluj au încheiat la egalitate, scor 0-0, în prima manșă a turul 1 de calificare în grupele Europa League.

Universitatea Cluj a încheiat la egalitate meciul tur cu Dinamo Kiev / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook Universitatea Cluj a încheiat la egalitate meciul tur cu Dinamo Kiev / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

 

 


 

Egalitate în meciul tur dintre Dinamo Kiev și Universitatea Cluj! Cele două echipe au încheiat nedecis la Lublin, scor 0-0, astfel că șansele de calificare înaintea manșei retur sunt egale.


 

Chiar dacă au ratat cele mai mari ocazii ale partidei, ucrainienii nu l-au putut învinge pe Michael, portarul aflat la debutul pentru formația antrenată de Cristiano Bergodi, astfel că partida disputată în Polonia s-a terminat la egalitate.


Echipele de start

Dinamo Kiev: Neshcheret - Kedziora, Bilovar, Mykhavko, Dubinchak - Pikhalonok, Brazhko, Shaparenko - Voloshyn, Ponomarenko, Redushko


Universitatea Cluj: Neofytos Michael - Stanojev, Cristea, Coubiş, A. Chipciu - Codrea, Drammeh - M. Ştefănescu, Bic, Mendy - Macalou

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