Andy Burnham, tot mai aproape să devină prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii

Andy Burnham a făcut încă un pas către funcția de premier al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Andy Burnham sosește la sediul Parlamentului din Westminster, Londra (Marea Britanie), în 22 iunie 2026. În urma demisiei premierului britanic Keir Starmer, Burnham a confirmat că va candida pentru a-i lua locul acestuia și a deveni prim-ministru al Marii Britanii. | Foto: TOLGA AKMEN / EPA / AGERPRES FOTO

Laburistul Andy Burnham a făcut joi, 9 iulie 2026, încă un pas către Downing Street 10 (reședința și biroul oficial al primului-ministru al Regatului Unit) odată cu deschiderea procedurii de desemnare a succesorului premierului demisionar Keir Starmer la conducerea Partidului Laburist, relatează agențiile de presă Reuters și AFP, citate de Agerpres.ro.

În vârstă de 56 de ani, fostul primar al municipalității Greater Manchester este singurul deputat care și-a anunțat public candidatura și, dacă până la 15 iulie nu va face acest lucru și o altă persoană, atunci Burnham va fi declarat câștigător.

Când ar putea deveni Andy Burnham prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii?

În acest caz, el va de deveni liderul Partidului Laburist pe 17 iulie, în cadrul unui congres extraordinar, înainte de a se instala la Downing Street, probabil pe 20 iulie 2026.

„Voi vota pentru mine... sper că a treia oară va fi cu noroc”, a scris joi Andy Burnham pe platforma X. El a încercat, fără succes, să preia conducerea laburiștilor în 2010 și în 2015.

„Sunt singurul candidat în cursă”, a mai spus el într-un video ce însoțește mesajul.

El va trebui să demonstreze că beneficiază de sprijinul a cel puțin 81 din cei 402 deputați ai majorității laburiste din Camera Comunelor, un prag pe care ar urma să îl depășească facil.

În cazul în care un alt candidat se va înscrie în cursă, va avea loc o competiție internă. Învingătorul va fi desemnat pe 29 august după un vot al membrilor Partidului Laburist și al sindicatelor afiliate. Fostul secretar de stat în Ministerul Apărării Al Carns, care anunțase că se gândește dacă va candida, a anunțat totuși miercuri seară că nu va fi unul dintre candidați.

Numeroși deputați britanici sunt de părere că Andy Burnham, supranumit „regele Nordului” pentru succesul său la Manchester, reprezintă cea mai bună șansă a laburiștilor de a rezista în fața ascensiunii partidului Reform UK, condus de Nigel Farage, înaintea alegerilor legislative prevăzute pentru 2029.

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