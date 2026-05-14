Greva profesorilor, amânată: doar 19% dintre cadrele didactice au votat în favoarea declanșării grevei. Sindicat: „Acțiunile de protest vor fi reluate”.

Greva anunțată inițial de sindicaliștii din Educație se amână. În cadrul referendumului intern desfășurat de federațiile sindicale, doar 19,2% dintre cadrele didactice au votat în favoarea grevei. Totuși, protestele vor fi reluate, dacă viitorul Guvern va continua să ignore problemele din învățământ.

Foto: pixabay.com

La finalul lunii trecute, profesorii au protestat în fața Ministerului Educației și amenințau cu organizarea grevei generale în 25 mai.

Inclusiv la Cluj a fost deschisă consultarea internă pentru organizarea grevei, în contextul nemulțumirilor legate de salarizare și condițiile de muncă.

Însă, la nivel național, doar 19,2% dintre profesori au susținut un asemenea demers, potrivit sindicatelor în Educație, astfel că greva a fost amânată.

Greva profesorilor din învățământul preuniversitar, programată inițial pentru data de 25 mai, va fi amânată, informează Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” prin intermediul unei informări publicate joi pe pagina de Facebook.

Decizia vine în condițiile în care consultarea internă a sindicatelor nu a întrunit nivelul de susținere necesar pentru un astfel de demers.

Rezultatul este pus pe seama crizei guvernamentale declanșate de PSD-AUR prin moțiune de cenzură.

„În urma centralizării opțiunilor exprimate de membrii de sindicat, s-a constatat că nu sunt întrunite condițiile obiective și statutare pentru declanșarea acestui protest. Concret, din totalul membrilor celor două federații, procentul celor care au votat «DA» la referendumul pentru declanșarea grevei generale este de 19,2%.

Acest rezultat, insuficient pentru inițierea unei acțiuni de o asemenea amploare, este, în principal, efectul contextului politic generat de demiterea Guvernului Bolojan – o situație imposibil de anticipat la momentul inițierii consultării”, se arată în comunicatul publicat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI).

Criză politică și o grevă fără niciun rezultat

Educația din România traversează una dintre cele mai profunde crize din ultimii 35 de ani, transmit profesorii, astfel că presiunile asupra guvernanților nu se vor opri.

„Mulți dintre colegii care au votat «DA» pentru greva generală au demonstrat că sunt gata de luptă. Însă, în același timp, pe toate canalele de comunicare, am primit și am ascultat cu atenție mesajele venite din teritoriu. Există o îngrijorare reală și perfect întemeiată: o grevă declanșată acum, fără a avea la masa negocierilor un Guvern cu puteri depline, va rămâne fără niciun rezultat”, menționează sursa citată.

Cu toate acestea, nemulțumirile angajaților din sistemul educațional rămân de actualitate, transmit sindicaliștii. Astfel, colegiile liderilor celor două federații reafirmă angajamentul de a prezenta oficial lista de revendicări noului Guvern, imediat după învestirea acestuia.

Protestele vor continua

Protestele vor continua, dacă viitorul Guvern va neglija problemele din sistemul de învățământ, amenință sindicaliștii din Educație:

„Vom continua presiunile în Parlament și îi vom aduce aminte încă o dată Președintelui Nicușor Dan că are o restanță față de noi.

Avertizăm pe această cale că, în situația extrem de probabilă în care viitorul Executiv va fi refractar la problemele care afectează grav învățământul preuniversitar – atât salariații, cât și beneficiarii primari – acțiunile de protest vor fi reluate. Acestea se vor desfășura conform unui nou calendar, stabilit exclusiv în urma consultării membrilor noștri”, arată sindicatele din Educație.

