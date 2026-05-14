Iuliu Mureșan face o nouă cerere pentru a muta CFR-ul pe Cluj Arena: „Vrem să fim chiriași ca și «U»!” | EXCLUSIV

Președintele CFR-ului, Iuliu Mureșan (72 de ani), nu a renunțat la ideea ca echipa să joace pe Cluj Arena meciurile de pe teren propriu în sezonul viitor.

Iuliu Mureșan a revenit în acest sezon ca președinte la CFR Cluj

Oficialul grupării din Gruia a anunțat că intenționează să se adreseze din nou Consiliului Județean pentru a primi acceptul de a evolua în sezonul viitor pe cel mai mare stadion al orașului.

Prima cerere formulată de Mureșan a primit răspuns de la Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, însă acesta i-a îndemnat pe vișinii să primească și acceptul Universității Cluj, club care își dispută toate meciurile de acasă pe Cluj Arena.

Printr-o intervenție în exclusivitate pentru monitorulcj.ro, oficialul CFR-ului a anunțat că va formula o nouă solicitare pentru a muta echipa de pe stadionul din Gruia, motivată prin faptul că echipa patronată de Neluțu Varga este cea mai titrată din oraș iar stadionul a fost construit din bani publici.

„Șanse sunt foarte mari pentru că e dreptul nostru să jucăm acolo. Suntem echipa cea mai performantă a Clujului, stadionul este din bani publici, nu din bani vreunui club, deci nu văd ce problemă ar putea să fie.

Eu am de gând să revin cu cererea către Consiliul Județean. De ce să vorbesc cu cei de la «U» Cluj? Pentru ce, că vrem să fim chiriași ca și voi? Nu cred că e cazul să vorbim, trebuie să vorbim cu proprietarul.

Proprietarul ne-a zis că avem dreptate, că e stadionul comunității, dar ne recomandă să vorbim cu «U» Cluj. Am putea să vorbim, dar nu înțeleg de ce să vorbim”, a spus Iuliu Mureșan, în exclusivitate pentru monitorulcj.ro.

