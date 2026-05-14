Amenzi duble pentru petrecăreții care își vor deranja vecinii. Cât vor plăti cei care repetă faptele?

Amenzile vor fi dublate pentru tulburarea liniștii publice, potrivit unui proiect de lege care urmează să meargă la promulgare.

Petrecăreții care își vor deranja vecinii vor plăti amenzi duble față de cele de acum, potrivit unui proiect de lege (PL-x 132/2024) adoptat miercuri, 13 mai 2026, de Camera Deputaților.

Propunerea legislativă modifică și completează Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

Amenzi duble pentru petrecăreți

Modificările vizează inclusiv amenzile pentru locatarii care organizează petreceri acasă cu muzică la un volum ridicat.

Astfel, tulburarea liniștii publice va fi sancționată cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei, față de cât sunt în prezent sancțiunile: 500 și 1.500 de lei, în caz de recidivă, amenda poate crește până la 6.000 lei.

Aceste sancțiuni sunt pentru „tulburarea liniștii locatarilor între orele 22.00-8.00 și 13.00-14.00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinătate a acestora”

Totodată, sancțiunile vor fi mai aspre și pentru cei care organizează petreceri, cu muzica tare, în spații de lângă locuințe.

Amenzi de la 4.000 până la 6.000 de lei (comparativ cu 2.000-3.000 de lei acum) pentru „organizarea de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spațiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinația de locuințe sau cu caracter social”

Amenzi mai mari pentru recidiviști

Cei care vor repeta, în interval de 72 de ore, faptele menționate anterior vor fi sancționați astfel:

Amenzi între 1.000-3.000 de lei sau prestarea a 50-100 de ore în folosul comunității pentru:

săvârșirea repetată în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora;

tulburarea repetată, fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;

Amenzi între 4.000-6.000 de lei sau sau prestarea a 70-120 de ore de activități în folosul comunității pentru:

tulburarea repetată a liniștii locatarilor între orele 22.00-8.00 și 13.00-14.00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinătate a acestora;

Amenzi între 6.000-12.000 de lei sau prestarea a 100-150 de ore de activități în folosul comunității pentru:

organizarea repetată de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spațiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinația de locuințe sau cu caracter social.

