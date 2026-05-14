Neluțu Varga a anunțat viitorul antrenor, apoi l-a atacat pe Pancu: „Un nesimțit! Sigur el va fi antrenor!” | EXCLUSIV

Șansele ca Daniel Pancu (48 de ani) să continue la CFR Cluj și în sezonul viitor sunt tot mai mici, astfel că patronul Neluțu Varga s-a gândit la viitoarele variante de antrenori.

Neluțu Varga, patronul CFR-ului / Foto: Sportul Clujean

Varga a anunțat că Dan Petrescu este prima variantă pentru postul de antrenor al CFR-ului dacă își va rezolva problemele de sănătate.

„Bursucul” a antrenat ultima oară chiar în Gruia, de unde a plecat în luna august a anului trecut în urma eșecului drastic suferit în cupele europene contra lui Häcken, scor 2-7.

„Dan Petrescu a fost dintotdeauna număru unu, ca să ne înțelegem. A plecat din cauză că a fost bolnav, nu din alt motiv. Dacă era sănătos, el era antrenor.

E mai bine acum, m-am și întâlnit cu el. Acum mai are ultimele tratamente pe care trebuie să le facă, sper ca în 2-3 săptâmâni să fie fresh. Dacă e fresh, sigur va fi el! Dacă nu, ne orientăm mai departe”, a spus Neluțu Varga, în exclusivitate pentru monitorulcj.ro.

Atac la adresa lui Pancu: „În condițiile astea s-au câștigat campionate!”

Omul de afaceri și-a exprimat încă o dată dezamăgirea față de modul în care Pancu a vorbit despre condițiile de la club după ultimul meci din campionat, 0-0 în fața Universității Craiova.

„Deocamdată e Pancu, deci sunt numai supoziții. Față-n față cu mine mi-a garantat de 200 de ori că nu pleacă, că el vrea să rămână și m-am supărat după ultima lui declarație. Dacă așa stă problema, stai liniștit că avem 7 antrenori la coadă, nu stăm noi după tine.

E un nesimțit! După ce ți-am dat putere și condiții și zici că vrei nu știu ce…Cu condițiile astea s-au câștigat campionate, nu cu altele!”, a încheiat Neluțu Varga.

Ce l-a supărat pe Varga

Daniel Pancu a avut un atac dur la adresa lui Neluțu Varga și a lui Iuliu Mureșan după ultima etapă din play-off.

„În primul rând, detaliile cele mai importante și care contează cel mai mult sunt legate de promisiunile mele. Atât domnul Varga, cât și președintele Mureșan vorbesc de două milioane la sută, sunt cuvintele mele, dar niciunul nu continuă, în alte condiții. Continuarea e în alte condiții. Văd că niciunul dintre ei nu a spus.

În alte condiții înseamnă salarii la zi, o altă bază de pregătire și câțiva jucători de top. Până acum, nu s-a întâmplat nimic din aceste lucruri și mai sunt două săptămâni până se termină campionatul. Am spus că rămân două milioane la sută, dar în alte condiții”, a spus Pancu la finalul meciului.

