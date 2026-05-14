Monumentul Eroilor Martiri ai Revoluției din ’89 va fi restaurat în urma unei investiții de peste 7,4 milioane de lei

Primăria pregătește un amplu proiect de reabilitare și restaurare a monumentului dedicat Eroilor Martiri din decembrie 1989, situat în cimitirul de pe Calea Turzii.

Monumentul Eroilor Martiri ai Revoluției din ’89 va fi restaurat în urma unei investiții de peste 7,4 milioane de lei|Foto: arhivă monitorulcj.ro

Consiliul Local va dezbate spre aprobare, săptămâna viitoare, un proiect ce vizează adoptarea indicatorilor financiari pentru desfășurarea lucrărilor de reabilitare și restaurare a monumentului Eroilor Martiri – Revoluția din 1989 din Cimitirul Eroilor din Cluj-Napoca.

Monumentul Eroilor Martiri ai Revoluției din ’89 va fi restaurat în urma unei investiții de peste 7,4 milioane de lei

Monumentul realizat de sculptorul Aurel Terec este amplasat în Cimitrul Eroilor Est, situat pe Calea Turzii, parte a Cimitirului Central.

În prezent, monumentul prezintă o stare accentuată de degradare din cauza factorilor agresivi de mediu și a alunecărilor de teren.

Investiția urmărește restaurarea componentelor originale și punerea în valoare a monumentului: integrarea acestuia în contextul urban prin amenajări adecvate – iluminat arhitectural, spații verzi, ale și mobilier urban.

Monumentul Eroilor Martiri ai Revoluției din ’89 va fi restaurat iar zona amenajată|Foto: arhivă monitorulcj.ro

Valoarea totală a investiției este estimată la 7.454.810,86 lei, inclusiv TVA, iar termenul de realizare este de 2 ani: 10 luni pentru proiectare, 2 luni – proceduri de achiziție și 12 luni pentru execuția propriu-zisă a lucrărilor.

Monumentul Eroilor are o suprafață construită de 31,92 mp, iar suprafața terenului pe care se realizează investiția este de 586,94 mp.

Finanțarea necesară va fi asigurată din bugetul local.

De asemenea, prin proiectul propus, se urmărește creșterea accesibilității publicului prin amenajarea zonelor adiacente

Soluțiile tehnice propuse pentru acest proiect au fost analizate în baza studiilor de specialitate, fiind întocmite de către proiectant două scenarii de realizare a investiției. Din punct de vedere tehnico-economic a fost recomandat scenariul 2.

Monumentul Eroilor Martiri – Revoluția din 1989 face parte din situl arheologic Cimitirul Central, iar elaborarea proiectului s-a făcut în conformitate cu Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, se arată în documentația supusă aprobării.

„Reabilitarea este justificată nu doar de valoarea artistică, ci şi de rolul monumentului ca simbol local şi național al Revoluției din decembrie 1989. Investiția este necesară pentru protejarea patrimoniului cultural şi a conserva memoria eroilor martiri ai Revoluției din decembrie 1989”, se menționează în proiect.

Scenariul recomandat (proiectant SC Utilitas) presupune realizarea tuturor lucrărilor necesare ce vizează consolidarea şi restaurarea Monumentului Eroilor Martiri, precum şi realizarea de amenajări exterioare.

Pentru restaurarea pieselor valoroase se va amenaja un atelier în vecinătatea monumentului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: