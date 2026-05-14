Debit dublu la apa potabilă pentru clujenii din cartierul Europa, Făget, Feleacu și Sălicea. Alin Tișe: „Pompele au fost puse în funcțiune”.

Debit dublu la apa potabilă pentru clujenii din cartierul Europa, Făget, Feleacu și Sălicea

Compania de Apă „Someș” S.A., operator regional de apă aflat sub autoritatea Consiliului Județean (CJ) Cluj, a finalizat și pus în funcțiune un nou grup de pompe de apă, amplasat pe strada Eugen Ionesco din municipiului Cluj-Napoca.

„Investiția a fost realizată în cadrul stației de pompare a apei care deservește cartierul Europa, respectiv zonele Făget, Feleacu și Sălicea, și va asigura dublarea debitului de apă de la 100 de mc/h la 200 de mc/h”, a anunțat Consiliul Județean Cluj, joi, 14 mai 2026.

„Pompele montate au fost puse în funcțiune și deservesc deja zeci de mii de clujeni care locuiesc în aceste zone extrem de populate. Modernizarea instalației de pompare a fost necesară ca urmare a dezvoltării imobiliare extrem de intense din zona de sud a Clujului”, a spus președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Potrivit sursei citate, investiția, finanțată din fondurile operatorului regional de apă, face parte dintr-un proiect mai amplu de înlocuire a nu mai puțin de 13 pompe, valoarea totală a contractului de achiziție fiind de 835.480 euro, la care se adaugă TVA.

