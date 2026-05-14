Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean: „În timp ce liderii a 15 țări discutau la București despre apărarea Europei, Rusia ataca masiv Ucraina”

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL) a spus că, în timp ce, la București, liderii a 15 țări discutau miercuri, 13 mai 2026, despre apărarea Europei, Rusia ataca masiv Ucraina cu drone și rachete.

Lideri a 15 țări, la Summitul B9 de la București, 13 mai 2026 | Foto: presidency.ro

„În timp ce liderii a 15 țări discutau ieri (13 mai 2026 - n. red.) la Cotroceni despre apărarea Europei, Rusia ataca masiv Ucraina cu drone și rachete. Așa arată răspunsul Moscovei la discuțiile despre pace și securitate”, a spus Ovidiu Cîmpean, joi, 14 mai 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit deputatului clujean, Summitul B9 de la București a arătat că în estul Europei există o înțelegere comună asupra pericolului rusesc pentru securitatea regională și continentală. Liberalul a mai precizat că indiferent de conducerile politice ale țărilor din Formatul B9, există un angajament puternic pentru investiții crescute în securitate, apărare și combaterea amenințării ruse.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean: „Politica AUR de a neglija apărarea națională nu este împărtășită de nimeni în zona de est a Europei”

„Aceasta este realitatea în Polonia, în țările baltice, în România și pe tot Flancul Estic. Politica AUR de a neglija apărarea națională nu este împărtășită de nimeni în zona de est a Europei. AUR a votat împotriva legii care permite Armatei Române să doboare dronele intrate ilegal în spațiul nostru aerian. Apoi a atacat legea la Curtea Constituțională, împreună cu SOS și POT. Curtea le-a respins sesizarea. Acum vedem același tipar în cazul programului european SAFE, prin care România poate primi 16,68 miliarde de euro pentru apărare, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană, după Polonia. În loc să susțină acest program, AUR încearcă să îl blocheze politic și instituțional”, a mai spus Ovidiu Cîmpean.

Ovidiu Cîmpean: „AUR încearcă să îi păcălească pe români”

Deputatul clujean a mai adăugat că așa-zisul „suveranism AUR” face jocul Moscovei.

„Prin discursul său, AUR încearcă să îi păcălească pe români, slăbește încrederea în NATO și sabotează investițiile în siguranța națională. Dacă vrei să fii suveran, trebuie mai întâi să fii în siguranță”, a mai adăugat Cîmpean.

Deputatul PNL de Cluj a mai precizat că securitatea României nu se apără cu lozinci preluate din propaganda Kremlinului, ci se apără cu o participare activă în NATO, cu parteneriate solide și cu investiții serioase în apărare.

