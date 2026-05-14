Dosar uriaș de înșelăciune! Zeci de mii de bolnavi, inclusiv de cancer, convinși să renunțe la tratament pentru suplimente false. Prejudiciu de 14 milioane de lei!

O rețea acuzată că a promovat suplimente alimentare periculoase și investiții false a provocat un prejudiciu estimat la 14 milioane de lei și ar fi păcălit peste 30.000 de persoane.

| Imagine generată cu ajutorul AI

Polițiștii și procurorii cercetează 14 persoane fizice și o persoană juridică într-un dosar complex de înșelăciune cu suplimente alimentare („medical scam”) și investiții false („investment scam”), acces ilegal la sisteme informatice și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase.

Procurorii și polițiștii din România și Republica Moldova au descins în forță, într-un dosar care vizează înșelăciuni, fraude informatice și operațiuni financiare ilegale.

Patru arestați și zeci de percheziții în România și Republica Moldova

Patru suspecți au fost arestați preventiv, iar alte zece persoane au fost reținute în urma unei ample operațiuni desfășurate simultan în România și Republica Moldova.

Patru suspecți au fost arestați preventiv, iar alte zece persoane au fost reținute în urma unei ample operațiuni desfășurate simultan în România și Republica Moldova.

În cadrul anchetei au fost efectuate 18 percheziții în România și alte șapte în Republica Moldova. Anchetatorii au ridicat peste 50 de sisteme informatice, sume de bani de peste 80.000 de euro, documente și alte probe relevante pentru dosar.

Victime convinse să renunțe la tratamentele prescrise de medici

Anchetatorii susțin că rețeaua funcționa sub aparența unor activități legale de tip call-center și folosea website-uri și reclame înșelătoare pentru a promova suplimente alimentare prezentate drept „naturale” și „autorizate”.

Victimele erau convinse să renunțe la tratamentele prescrise de medici pentru diverse afecțiuni, inclusiv boli grave, precum cancerul, și să consume produsele promovate de grupare.

Potrivit anchetatorilor, suplimentele nu erau autorizate și puteau reprezenta un risc serios pentru sănătate.

Schema investițiilor false și tranzacțiile frauduloase

În paralel, suspecții ar fi desfășurat și fraude financiare. Mai multe persoane au fost convinse să investească în acțiuni ale unor companii, iar ulterior infractorii ar fi folosit aplicații de acces la distanță pentru a controla dispozitivele victimelor și pentru a efectua tranzacții frauduloase.

Doar în cazul a trei persoane vătămate, prejudiciul produs prin aceste metode este estimat la aproximativ 200.000 de euro.

Până în prezent, anchetatorii au identificat și audiat 60 de victime, însă estimează că numărul total al persoanelor afectate depășește 30.000. Prejudiciul total stabilit până acum este de aproximativ 14 milioane de lei.

Operațiune coordonată cu sprijinul EUROPOL și EUROJUST

Operațiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cu sprijinul EUROJUST și EUROPOL.

