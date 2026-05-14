Şeful Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, reținut de procurori (surse). PSD îi cere demisia lui Bolojan pentru că el l-a numit în funcție.

„Şeful Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, a fost reţinut şi urmează să fie dus de poliţişti la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti pentru a fi audiat”, au precizat, joi, 14 mai 2026, surse judiciare, potrivit Agerpres.ro.

Potrivit surselor citate, dosarul a fost deschis de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Române.

În luna ianuarie, Mihai Savin a fost numit în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Vamale Române printr-o decizie a prim-ministrului Ilie Bolojan.

Savin a deţinut anterior funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Vamale Române.

PSD ia cerut demisia prim-ministrului Ilie Bolojan

Partidul Social Democrat i-a cerut, joi, premierului Ilie Bolojan să înceteze exercitarea funcției de conducere a guvernului interimar și să își asume răspunderea politică pentru decizia sa de a numi la conducerea Autorității Vamale Române (AVR) o persoană care a fost reținută de procurori pentru săvârșirea unor infracțiuni asimilate faptelor de corupție.

„Ilie Bolojan trebuie să răspundă politic pentru decizia sa de a numi la conducerea Vămii o persoană anchetată pentru infracțiuni asimilate faptelor de corupție. PSD îi solicită prim-ministrului demis Ilie Bolojan să își asume răspunderea politică pentru decizia sa de a numi la conducerea Autorității Vamale Române (AVR) o persoană care a fost reținută de procurori pentru săvârșirea unor infracțiuni asimilate faptelor de corupție. Având în vedere că și-a asumat personal această numire, fără să se consulte și fără să țină seama de partenerii din Coaliție, premierul demis ar trebui imediat să înceteze exercitarea funcției de conducere a Guvernului interimar și să desemneze un alt membru al Executivului care să-i preia atribuțiile”, se arată într-un comunicat de presă al PSD.

Social-democrații susțin că „atunci când te erijezi în postura de mare reformator al statului” și de „apărător neînduplecat” al integrității în exercitarea funcțiilor publice, ai responsabilitatea politică și obligația morală să îți aplici asupra propriei persoane principiile pe care le invoci în cazul altora.

„Ca atare, asumarea răspunderii în acest caz, în care premierul demis a girat personal pentru persoana numită la Autoritatea Vamală, nu poate rămâne fără nicio consecință concretă în plan politic. Prim-ministrul demis trebuie să plece! PSD amintește că, la momentul numirii actualului șef al Autorității Vamale Române, i-a atras atenția premierului demis că astfel de decizii luate în nume personal încălcau Acordul Politic care îl obliga să se consulte cu ceilalți parteneri de guvernare. Cazul de față este ilustrativ pentru seria lungă de decizii luate de unul singur în fruntea Executivului prin care Ilie Bolojan a subminat sistematic dialogul și colaborarea în cadrul Coaliției de Guvernare și care, în cele din urmă, au condus la demiterea sa din funcția de premier”, precizează comunicatul.

