SAALG: „Guvernul nu este agenție de business!” Oana Gheorghiu și Irineu Darău sunt acuzați că au favorizat un grup german în proiecte de 16,6 miliarde de euro.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului cere demisia sau demiterea vicepremierului Oana Gheorghiu și a ministrului Economiei Irineu Darău.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului cere demisia sau demiterea vicepremierului Oana Gheorghiu și a ministrului Economiei Irineu Darău. | Foto: @oana_gheorghiu / Instagram | Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului cere demisia sau demiterea vicepremierului Oana Gheorghiu și a ministrului Economiei Irineu Darău, după acuzații extrem de grave privind presupuse intervenții făcute în favoarea grupului german Schwarz / Schwarz Digits și a altor companii implicate în proiecte strategice și de securitate.

Miza scandalului este uriașă: programul SAFE, prin care România are acces la peste 16,6 miliarde de euro pentru investiții în securitate, digitalizare și infrastructură strategică.

Într-un comunicat dur, sindicaliștii susțin că cei doi demnitari ar fi folosit influența funcțiilor publice pentru a deschide „culoare instituționale” unor operatori privați străini, în cadrul unor discuții purtate inclusiv cu Autoritatea pentru Digitalizarea României și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

„Guvernul României nu este agenție de business development. Vicepremierii și miniștrii nu sunt agenți comerciali pentru companii private”, au transmis reprezentanții sindicatului.

CITEȘTE ȘI:

Acuzații privind întâlniri și contacte netransparente

Sindicatul cere publicarea tuturor întâlnirilor, e-mailurilor și schimburilor oficiale dintre reprezentanții Guvernului și grupul german Schwarz, invocând obligațiile prevăzute de Legea nr. 49/2025 privind registrul RUTI.

Potrivit legislației, membrii Guvernului trebuie să anunțe din timp întâlnirile cu terți și să raporteze toate contactele instituționale relevante.

SAALG solicită acum verificări privind respectarea acestor obligații și cere intervenția Corpului de Control al Prim-ministrului.

Suspiciuni și la conducerea ADR

Scandalul este amplificat și de situația lui Aurel-Cătălin Giulescu, actualul șef al ADR, despre care sindicatul spune că a fost anterior consilier de stat în aparatul vicepremierului Oana Gheorghiu.

Potrivit sindicaliștilor, numirea sa la conducerea instituției-cheie pentru digitalizarea României ar fi fost susținută de Gheorghiu și Darău, ceea ce ridică suspiciuni privind relațiile dintre instituțiile implicate.

„Când un om din aparatul vicepremierului ajunge la conducerea instituției care gestionează digitalizarea României, Guvernul nu mai poate cere publicului să creadă în simple coincidențe administrative”, se arată în comunicat.

CITEȘTE ȘI:

Contracte uriașe și întrebări despre interesele din spatele lor

Sindicatul face referire și la compania germană Rheinmetall, despre care afirmă că ar putea ajunge să deruleze șase dintre cele 15 contracte din programul SAFE.

În acest context, reprezentanții SAALG cer transparență totală privind toate relațiile dintre autoritățile române și grupurile industriale străine interesate de contracte în domeniul securității, cloud-ului guvernamental și digitalizării.

Sindicatul solicită:

demisia de onoare a celor doi demnitari;

demiterea lor de către premierul interimar;

publicarea tuturor documentelor și agendelor întâlnirilor;

verificări oficiale privind posibile incompatibilități și influențe exercitate în procesul decizional.

Până la această oră, vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul Irineu Darău nu au oferit un punct de vedere oficial în legătură cu acuzațiile lansate de sindicat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: