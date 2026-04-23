Trei licee din Cluj vor pilota planurile cadru alternative: descentralizare curriculară și ofertă educațională centrată pe competențe

Ministerul Educației a aprobat lista liceelor care vor pilota planuri-cadru alternative începând cu anul școlar 2026 – 2027. Trei licee din Cluj sunt parte din program.

Joi a fost aprobat ordinul prin care 32 de licee vor pilota planuri-cadru alternative începând cu anul școlar 2026 - 2027 în cadrul programului național în domeniu pentru învățământul liceal de stat, particular și confesional.

Planul-cadru stabilește disciplinele care se studiază și numărul de ore alocat fiecăreia săptămânal.

Trei licee din Cluj vor pilota planurile cadru alternative: management descentralizat și ofertă educațională centrată pe competențe

Clujul este parte din proiect, iar trei licee din municipiul Cluj-Napoca se regăsesc în lista finală. Este vorba de Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” și Transylvania College.

Potrivit Ministerului Educației, modelele propuse aduc mai multă flexibilitate în organizarea disciplinelor pe an de studiu, a orelor alocate acestora pe săptămână (inclusiv a orarului elevului), prioritizarea alegerilor elevilor, prin extinderea curriculumului la decizia elevului din oferta școlii (CDEOS) în domenii precum comunicare în era digitală, antreprenoriat digital, robotică și imprimare 3D, bioetică, inteligență artificială sau stare de bine.

„Planurile-cadru alternative sunt proiectate astfel încât să se asigure șanse egale tuturor elevilor la examene/evaluări naționale și atingerea competențelor vizate de finalitățile educației, așa cum sunt stabilite de legislația în vigoare”, se arată în informarea publicată de Ministerul Educației.

Ce înseamnă descentralizarea curriculară

Demersul are scopul de a încuraja abordările inovative și descentralizarea curriculară, pentru o corelare mai strânsă a școlii cu nevoile comunității din care face parte.

Obiectivul proiectului este acela de a amplifica responsabilitatea și subsidiaritatea la nivelul unității de învățământ prin crearea unei rețele de unități-pilot dedicate intervențiilor sistemice, care vor testa inovații educaționale, noi modele curriculare și de management descentralizat.

Lista unităților de învățământ pilot va rămâne deschisă, potrivit sursei citate.

Până la data de 31 mai, liceele care doresc intrarea în programul de pilotare își pot manifesta această intenție cu condiția de a opta pentru unul dintre planurile-cadru deja aprobate prin ordin.

Planurile-cadru alternative vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

