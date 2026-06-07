Emil Boc, întâlnire cu fostul premier al Italiei: „Fără coeziune, Europa se rupe”.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a reafirmat necesitatea unei schimbări de paradigmă în proiectul european: Europa nu poate fi construită doar pe mobilitate, ci și pe echilibru.

La Sofia, în cadrul Forumului Tranziției Verzi 6.0, Emil Boc a participat la o conferință dedicată viitorului Uniunii Europene și echilibrului dintre piața unică și politica de coeziune. | Foto: Emil Boc - Facebook

În cadrul Forumului Tranziției Verzi 6.0 de la Sofia, primarul Emil Boc s-a reîntâlnit cu Enrico Letta, fost premier al Italiei, autorul studiului «Single market, more than a market» și promotorul „right to stay” – dreptului de a alege să rămâi acasă.

„Libertatea de a alege să rămâi acasă (Right to stay) trebuie să devină o realitate în fiecare colț al Uniunii Europene! În cadrul Forumului, am subliniat faptul ca politica de coeziune, cea mai performantă politică de investiții de lungă durată din Uniunea Europeană, trebuie să fie menținută și întărită și după 2027. Politica de coeziune nu este o «politică de caritate» în care cei bogați îi sprijină pe cei mai putini bogați, nu este o politică în care avem «țări net contributoare» și «țări net beneficiare», ci este o politică echilibrată care generează «net câștigători» în Uniunea Europeană. Piața unică nu poate funcționa fără politica de coeziune. Libertatea de mișcare nu trebuie să însemne doar «un bilet dus de la Est la Vest și de la Sud la Nord în Uniunea Europeană», ci dreptul la un «bilet dus-întors»”, a transmis primarul Emil Boc.

Emil Boc, întâlnire cu Enrico Letta, fost prim-ministru al Italiei | Foto: Emil Boc - Facebook

Edilul Clujului insistă că „nimeni nu trebuie să fie obligat să își părăsească orașul, regiunea sau țara din motive economice”.

„Fiecare cetățean al Uniunii Europene trebuie să găsească acasă condiții și servicii esențiale de calitate: slujbe bine plătite, educație, sănătate, infrastructură și buna guvernare. O Europa fără coeziune este o Europa care se pregătește de propria ei divizare. Avem nevoie de o Europa unită și puternică, prin piața unică și coeziune. Nu avem nevoie de o Europa «cu două viteze» care reprezintă începutul sfârșitului Uniunii Europene și reînceperea conflictelor militare în interiorul Europei”, a mai precizat Emil Boc.

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