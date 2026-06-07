Caz cutremurător în Florești. Bărbat, acuzat că ar fi abuzat sexual ani la rând de fiica minoră a fostei partenere. Detalii înfiorătoare!

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru viol, după ce, timp de doi ani ar fi supus în mod repetat o minoră unor abuzuri sexuale. Victima avea 11 ani când au fost comise primele fapte.

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru viol, după ce, timp de doi ani ar fi supus în mod repetat o minoră unor abuzuri sexuale! | Foto: Pexels

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru comiterea infracțiunii de viol. Procurorii spun că bărbatul ar fi profitat atât de vârsta fragedă a victimei, cât și de faptul că minora era fiica fostei sale partenere.

„La data de 5 iunie 2026, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a propus luarea măsurii arestării preventive pentru o durată de 30 de zile faţă de un inculpat cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de viol săvârşit asupra unui minor, număr nedeterminabil de acte materiale, comise cu o regularitate săptămânală. În esenţă, în sarcina inculpatului s-a reţinut că, în intervalul cuprins între vara anului 2022 şi data de 22 iulie 2024, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, prin constrângere şi profitând de relaţia de încredere pe care o stabilise cu persoana vătămată, fiica fostei sale partenere, în vârstă de 11 ani la momentul comiterii primelor acte materiale, precum şi de incapacitatea acesteia de a exprima un consimţământ valabil la efectuarea unor acte de natură sexuală, aflându-se în diferite imobile situate pe raza localităţii Floreşti, a supus-o, în mod repetat, unor acte de natură sexuală constând în raporturi sexuale, acte sexuale orale şi alte acte de penetrare vaginală”, spun procurorii.

Judecătorii au decis luare a măsurii arestării preventive pe o durată de 30 de zile faţă de inculpat.

„La dispunerea măsurii, procurorul de caz a avut în vedere faptul că inculpatul a adus o atingere brutală şi repetată libertăţii şi integrităţii sexuale a victimei minore, profitând de incapacitatea victimei, în vârstă de 11 ani la data primelor acte materiale, de a înţelege pe deplin implicaţiile sociale, biologice şi psihologice ale angrenării în activităţi de natură sexuală cu un adult, profitând de poziţia de încredere pe care a dobândit-o asupra victimei şi aplicând tehnici de manipulare specifice grooming-ului. Totodată, cât priveşte gravitatea concretă a faptei reținute în sarcina inculpatului, s-a apreciat că acesta este amplificată de caracterul repetat și îndelungat al activității infracționale, actele de natură sexuală fiind comise în mod sistematic, pe parcursul unei perioade de aproximativ doi ani”, mai spun procurorii.

Procurorii mai spun că „polițiștii au fost sesizați cu privire la comiterea infracţiunii imputate inculpatului la data de 13 mai 2026, urmărirea penală fiind începută la aceeaşi dată”.

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