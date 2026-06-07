Mihai Bonț a plecat de la Sănătatea Cluj! Va lupta pentru promovarea în Superligă

După un sezon peste așteptări, Sănătatea Cluj se pregătește să se despartă de mai mulți jucători.

Mihai Bonț va juca la Poli Timișoara în sezonul viitor / Foto: Sănătatea Cluj Facebook

Primul fotbalist pe care Vasile Miriuță nu va conta în ediția următoare va fi Mihai Bonț.

Jucătorul în vârstă de doar 19 ani a bătut palma cu Politehnica Timișoara, grupare revenită în Liga a 2-a după o pauză de trei ani.

Bănățenii au planuri mari pentru acest sezon. La scurt timp după ce încheierea sezonului trecut, gruparea antrenată de Dan Alexa l-a transferat pe Andrei Artean de la „U” Cluj, apoi l-a convins și pe Aurelian Chițu, alt atacant cu experiență în prima ligă, să semneze.

„După două sezoane în care a îmbrăcat tricoul clubului nostru, Mihai Bonț își continuă cariera la Politehnica Timișoara.

Mihai a avut un rol important în parcursul echipei în această perioadă, iar contribuția sa va rămâne parte din amintirile frumoase construite împreună. Îi mulțumim pentru tot ceea ce a oferit clubului și pentru modul în care ne-a reprezentat de fiecare dată pe teren.

Îi dorim mult succes la noua sa echipă și îi vom urmări cu interes evoluția în continuare. Succes, Mihai, și îți mulțumim pentru anii petrecuți alături de noi!”, au anunțat „virușii verzi” pe pagina oficială de Facebook.

Sezonul recent încheiat a fost printre cele mai bune din istoria echipei patronate de Aurelian Ghișa. Sănătatea Cluj s-a calificat în play-off-ul Ligii a 3-a și a fost la un meci distanță de a disputa barajul de promovare în al doilea eșalon.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: