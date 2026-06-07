Emoții pentru mii de absolvenți. Luni începe bacalaureatul!

Bacalaureatul începe luni cu probele de evaluare a competențelor. Vezi calendarul complet al probelor!

Bac 2026 începe luni: tot ce trebuie să știe candidații despre examen | Foto: monitorulcj.ro

Prima sesiune a examenului de bacalaureat va începe, luni, cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației.

Conform calendarului, această probă se susține în perioada 8-10 iunie 2026.

În zilele de 10 și 11 iunie elevii din partea minorităților naționale vor susține proba de evaluarea a competențele lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B.

În zilele de 11 și 12 iunie se va susține proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C, iar între 15-17 iunie cea a competențelor digitale - proba D.

Pe 29 iunie va avea loc prima probă scrisă - cea la Limba și literatura română - proba E.a).

Următoarea probă scrisă va avea loc pe 30 iunie proba obligatorie a profilului - proba E.c).

Ultima probă scrisă, cea la alegere a profilului și specializării - proba E.d), se va susține pe 2 iulie.

Elevii din partea minorităților naționale se vor prezenta pe 3 iulie pentru a susține proba scrisă la Limba și literatura maternă - proba E.b).

Pe 7 iulie se vor afișa rezultatele inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), și tot în aceeași zi se va face vizualizarea lucrărilor scrise și vor fi depuse contestațiile (în intervalul orar 14:00-18:00).

Totodată, în zilele de 8 și 9 iulie vor putea fi vizualizate lucrările scrise și se vor putea depune contestațiile.

Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie.

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