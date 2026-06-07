Sănătatea Cluj are planuri mari în sezonul viitor: „Rămâne Miriuță, aducem jucători și vrem promovarea în Liga a 2-a!”

Sănătatea Cluj a traversat sezonul trecut una dintre cele mai bune ediții din istoria clubului. „Virușii verzi” s-au calificat în play-off-ul Ligii a 3-a și au fost la un meci distanță de a disputa barajul de promovare în al doilea eșalon.

Aurelian Ghișa (stânga) a evoluat în acest sezon în meciul de Cupă contra Universității Craiova / Foto: Sănătatea Cluj Facebook

Cu toate că obiectivul n-a fost realizat, patronul echipei, Aurelian Ghișa, a anunțat că nu va lăsa garda jos iar gruparea ardeleană va avea același obiectiv și în stagiunea viitoare.

„Urmează o vacanță cam de 30 de zile, iar la finalul lunii iunie vom începe pregătirile. Cupa României va avea o prioritate, pe termen scurt, pentru că sunt doar două luni până la grupe, august și septembrie, iar pe termen lung încercăm din nou calificarea în play-off.

Promovarea în Liga 2 rămâne un obiectiv, nu neapărat că îmi doresc eu, dar își doresc și jucătorii să joace la un nivel mai înalt și cred că s-ar descurca bine și la Liga a 2-a. Și pentru ei este un obiectiv, iar pentru clubul nostru ar fi un obiectiv, să arătăm că se poate perfoma și cu bani publici mai puțini. Dacă am avea mai mulți ar fi mult mai bine, dar sumele alocate pentru echipele de liga a 3-a sunt foarte mici.

Sănătatea Cluj avea nevoie de o victorie în ultimul meci din play-off pentru a disputa barajul de promovare în Liga 2 / Foto: Sănătatea Cluj Facebook

Este frustrant că ne batem cu echipe susținute foarte consistent de consiliile locale. Noi încercăm să planăm acest decalaj prin atitudine și dorință. Sper să vină și mai mulți sponsori lângă noi, oameni care își doresc să investească în sport. Îi așteptăm lângă noi pe cei care sunt indeciși, între U Cluj și CFR. Pentru că putem să facem performanță și să avem rezultate, împreună”, a spus omul de afaceri, care a anunțat și transferuri importante la echipă începând cu sezonul viitor.

În plus, și postul lui Vasile Miriuță este în siguranță. „Nu cred că vor pleca mulți jucători, pentru că a fost un sezon destul de bun, iar jucătorilor le-a plăcut atât atmosfera cât și lotul și conducerea tehnică. Este foarte important ca jucătorii să-și agreeze antrenorii și să existe o sinergie între ei. O să reluăm discuțiile și cu Universitatea Cluj, sperăm că putem găsi o colaborare în interesul tuturor. Dacă vor fi jucători care nu intră în planurile lor pentru viitorul sezon ar putea veni către noi, să ne ajute, măcar în prima parte a sezonului.

Normal că va rămâne Vasile Miriuță. Și pentru el este dorința de a face pasul mai sus cu Sănătatea și de a promova. Deja a început să caute jucători și, cu siguranță, vor mai veni jucători importanți din Liga 3 și Liga 2”, a spus Ghișa, într-un interviu acordat site-ului clubului.

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