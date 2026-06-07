Clujul dă un ministru? Profesorul UBB, Adrian Papahagi, în Guvernul Tomac?

Clujul ar putea avea un reprezentant în viitorul Guvern. Profesorul UBB, Adrian Papahagi, vehiculat pentru Ministerul Culturii.

Adrian Papahagi este un filolog și eseist român, născut la Cluj. Este conferențiar la Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai”. | Foto: Adrian Papahagi / Facebook

Eugen Tomac, premierul desemnat joi de președintele Nicușor Dan, este așteptat să-și prezinte lista miniștrilor care vor face parte din viitorul Executiv. De subliniat însă că nu este clar încă ce majoritate parlamentară va reuși să strângă Eugen Tomac în jurul cabinetului său.

Potrivit g4media.ro, principalele nume care sunt vehiculate pentru a prelua portofoliile sunt:

Ministerul Apărării: Mihnea Motoc , absolvent de Drept, în perioada 2001 – 2003 a fost secretar de stat în MAE. În noiembrie 2014, președintele Traian Băsescu a semnat decretul de numire a lui Mihnea Motoc ca ministru de externe, după demisia lui Teodor Meleșcanu din Guvernul Ponta. În perioada 2015-2017, Mihnea Motoc a fost ministru al Apărării în Guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș.

, absolvent de Drept, în perioada 2001 – 2003 a fost secretar de stat în MAE. În noiembrie 2014, președintele Traian Băsescu a semnat decretul de numire a lui Mihnea Motoc ca ministru de externe, după demisia lui Teodor Meleșcanu din Guvernul Ponta. În perioada 2015-2017, Mihnea Motoc a fost ministru al Apărării în Guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș. Ministerul Justiție: Cosmin Soare Filatov , consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme constituționale, apare pe site-ul BEC ca reprezentant al Partidului România în Acțiune, care l-a sprijinit pe Geoană la prezidențialele din 2024. Filatov lucrează la Casa de avocatură Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP, care a asistat juridic Primăria București în timpul mandatelor de primar general al lui Nicușor Dan.

, consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme constituționale, apare pe site-ul BEC ca reprezentant al Partidului România în Acțiune, care l-a sprijinit pe Geoană la prezidențialele din 2024. Filatov lucrează la Casa de avocatură Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP, care a asistat juridic Primăria București în timpul mandatelor de primar general al lui Nicușor Dan. Ministerul Afacerilor Externe: Luca Niculescu , în prezent secretar de stat în cadrul Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

, în prezent secretar de stat în cadrul Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Ministerul Afacerilor Interne: Bogdan Despescu , în prezent secretar de stat în MAI este unul dintre numele controversate vehiculate pentru viitorul guvern. A deținut funcția de inspector general al IGPR din decembrie 2015 până în ianuarie 2018, când a fost demis ca urmare a scandalului declanșat de cazul unui polițist de la Brigada Rutieră a Capitalei, Eugen Stan, acuzat că este pedofil. Despescu a fost acuzat de jurnalist Emilia Șercan de plagiat într-o anchetă PressOne prin care a arătat că numărul 2 din Ministerul de Interne ar fi plagiat peste 150 de pagini din teza sa de doctorat.

, în prezent secretar de stat în MAI este unul dintre numele controversate vehiculate pentru viitorul guvern. A deținut funcția de inspector general al IGPR din decembrie 2015 până în ianuarie 2018, când a fost demis ca urmare a scandalului declanșat de cazul unui polițist de la Brigada Rutieră a Capitalei, Eugen Stan, acuzat că este pedofil. Despescu a fost acuzat de jurnalist Emilia Șercan de plagiat într-o anchetă PressOne prin care a arătat că numărul 2 din Ministerul de Interne ar fi plagiat peste 150 de pagini din teza sa de doctorat. Ministerul Culturii: Adrian Papahagi . Adrian Papahagi este un filolog și eseist român, născut la Cluj. Este conferențiar la Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai”. Între 1999-2003, a predat la Sorbona și la Institutul Catolic din Paris. S-a implicat în viața publică din România, sprijinind mai multe proiecte de reformă a Dreptei democratice și a fost consilier al ministrului Afacerilor Externe. Susține constant conferințe publice despre valorile creștine în societatea contemporană.

. Adrian Papahagi este un filolog și eseist român, născut la Cluj. Este conferențiar la Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai”. Între 1999-2003, a predat la Sorbona și la Institutul Catolic din Paris. S-a implicat în viața publică din România, sprijinind mai multe proiecte de reformă a Dreptei democratice și a fost consilier al ministrului Afacerilor Externe. Susține constant conferințe publice despre valorile creștine în societatea contemporană. Ministerul Energiei: Corina Popescu , fost director la Electrica și Transelectrica. Economedia a arătat în 2021 controversele majore legate de un contract important al companiei cu capital de stat Electrica, în mandatul Corinei Popescu: contoarele importate din China erau neplătite din cauza problemelor de conformitate, iar soțul șefei Electrica lucra la compania care a câștigat contractul.

, fost director la Electrica și Transelectrica. Economedia a arătat în 2021 controversele majore legate de un contract important al companiei cu capital de stat Electrica, în mandatul Corinei Popescu: contoarele importate din China erau neplătite din cauza problemelor de conformitate, iar soțul șefei Electrica lucra la compania care a câștigat contractul. Ministerul Finanțelor: Bogdan Drăgoi sau Bogdan Glăvan . Bogdan Drăgoi este actualul președinte al Lion Capital, fost SIF Banat-Crișana și este fost ministru de Finanțe. Bogdan Glăvan, profesor universitar cunoscut teoretician libertarian, adversar declarat al implicării statului în economie, al clientelismului și monopolurilor de stat, a fost numit de Ministerul Finanțelor în conducerea Loteriei Române și la Fondul Român de Contragarantare SA, o altă companie la care statul român este acționar majoritar.

. Bogdan Drăgoi este actualul președinte al Lion Capital, fost SIF Banat-Crișana și este fost ministru de Finanțe. Bogdan Glăvan, profesor universitar cunoscut teoretician libertarian, adversar declarat al implicării statului în economie, al clientelismului și monopolurilor de stat, a fost numit de Ministerul Finanțelor în conducerea Loteriei Române și la Fondul Român de Contragarantare SA, o altă companie la care statul român este acționar majoritar. Ministerul Muncii: Lavinia Niculescu , fost secretar general la Ministerul Economiei

, fost secretar general la Ministerul Economiei Ministerul Agriculturii: Nicolae Istudor , propus de PSD. Este rectorul Academiei de Studii Economice (ASE) din București.

, propus de PSD. Este rectorul Academiei de Studii Economice (ASE) din București. Ministerul Educației: Sorin Costreie , consilier prezidențial pe educație și cercetare.

, consilier prezidențial pe educație și cercetare. Ministerul Sănătății: O expertă propusă de Alexandru Rogobete (PSD).

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