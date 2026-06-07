Analiză Financial Times: Eșecul lui Nicușor Dan ar putea aduce României cel mai puternic lider eurosceptic din UE

O analiză publicată de Financial Times avertizează că un eventual eșec al președintelui României, Nicușor Dan, ar putea fi începutul unui dezechilibru politic european.

Eșecul lui Nicușor Dan ar putea aduce României cel mai puternic lider eurosceptic din UE / Foto: Presidency.ro. George Simion-Facebook

Potrivit publicației britanice, citată de Digi24.ro, dacă actuala administrație nu reușește să stabilizeze situația internă, iar eventuale alegeri anticipate l-ar propulsa pe George Simion în funcția de prim-ministru, Uniunea Europeană s-ar putea confrunta cu „cel mai combativ membru eurosceptic de până acum”.

Ascensiunea AUR și criza de încredere în partidele tradiționale

Financial Times prezintă confruntarea politică din România ca fiind „o confruntare între matematicianul și fostul huligan de fotbal”, aceasta fiind o referire la diferențele de stil și viziune între cei doi politicieni. Liderul AUR a reușit, în doar câțiva ani, să treacă de la marginea extremei drepte la statutul de principal candidat la putere, într-un context în care partidul său este creditat cu aproximativ 37% din intențiile de vot, un scor superior altor formațiuni populiste și naționaliste din Europa. În timă ce Simion încearcă să își consolideze imaginea de om de stat prin critica a ceea ce consideră el ca fiind tendințe centralizatoare ale Uniunii Europene, liderii pro-europeni privesc cu îngrijorare evoluția sa politică. Financial Times amintește că Europa a depășit recent perioada marcată de influența lui Viktor Orbán, iar apariția unui nou actor eurosceptic într-un stat din estul continentului stârnește îngrijorări la Bruxelles.

Analiza notează că ascensiunea partidului AUR are loc din cauza unei crize de încredere în partidele tradiționale. Formațiunile care au dominat politica românească după 1989 au fost afectate de numeroase scandaluri de corupție, iar coaliția formată pentru izolarea extremei drepte nu a reușit să oprească avansul formațiunii conduse de George Simion. După căderea Guvernului în luna mai, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac să conducă un executiv tehnocrat, într-o încercare de a transmite un semnal de stabilitate către piețele financiare și partenerii europeni. Între timp, , liderul AUR susține că România traversează o perioadă de transformări și susține că a învățat din experiențele electorale recente să adopte un discurs mai calm și mai echilibrat.

Nicușor Dan, obstacolul principal în fața valului populist

Financial Times îl prezintă pe Nicușor Dan drept singurul politician capabil să oprească ascensiunea naționalismului populist în România. Fost activist și primar al Capitalei, acesta este caracterizat ca un lider metodic, orientat spre soluții pe termen lung și mai puțin spre confruntări spectaculoase.

Totuși, publicația avertizează că, în cazul în care strategia sa politică va eșua și se va ajunge la alegeri anticipate, George Simion ar putea deveni liderul unui guvern care ar transforma România într-un actor dificil pentru Bruxelles.

În interviul acordat publicației britanice, George Simion a respins acuzațiile cu privire la o eventuală apropiere cu Rusia și a susținut că poziția sa fața de anumite politici europene este doar interpretată greșit. În ciuda discursurilor sale, liderul AUR consideră că ieșirea României din Uniunea Europeană ar reprezenta „cel mai rău lucru” care s-ar putea întâmpla țării, însă consideră și că tot mai mulți români percep instituțiile europene ca intervenind excesiv în problemele interne ale statelor membre. La rândul său, Nicușor Dan admite că o parte a electoratului este nemulțumită de ritmul reformelor, însă susține că schimbările structurale necesită timp. Președintele afirmă că principala sa prioritate a fost reducerea deficitului bugetar și consolidarea stabilității economice, insistând că România se află pe un drum mai sigur decât în momentul preluării mandatului.

Guvernul Simion, un coșmar pentru oficialii europeni

Potrivit Financial Times, una dintre marile temeri ale oficialilor europeni este că un eventual guvern condus de George Simion ar putea adopta o strategie similară celei folosite de Viktor Orbán în Ungaria, blocând decizii importante la nivelul Uniunii Europene. Liderul AUR respinge însă comparația și afirmă că se inspiră mai degrabă din modelul promovat de premierul italian Giorgia Meloni.

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