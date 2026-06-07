Flota fantomă a Rusiei: 6 petroliere aflate sub sancțiuni ale Uniunii Europene și unul sub sancțiuni SUA au acostat în portul Constanța

Ceea ce s-a întâmplat vineri, 5 iunie, când o dronă a explodat în portul Constanța, nu e un caz singular. Marina ucraineană a desfășurat numeroase operațiuni de distrugere a flotei fantomă a Rusiei.

La începutul lunii decembrie 2025, o operațiune ucraineană cu drone, desfășurată în Marea Neagră, distruge nava Dashan, un petrolier fantomă al Rusiei | Foto: MarineTraffic.com via spotmedia.ro

Evenimentul de vineri, 5 iunie, care se putea transforma într-o catastrofă, e un rezultat al iresponsabilității și corupției din statul român, unul care nu reușește să-și protejeze cetățenii și care nu a luat nicio clipă în serios agresiunea Kremlinului și apărarea țării, scrie spotmedia.ro.

În dimineața zilei de 10 decembrie 2025, în urmă cu doar șase luni, în Marea Neagră, se desfășoară o operațiune militară ucraineană împotriva flotei fantomă de petroliere a Rusiei.

O dronă Sea Baby lovește nava Dashan, fostă Mianzimu, cu indicativul IMO: 9299666, și o scufundă. Petrolierul rusesc, care naviga sub pavilionul Gambiei, se îndrepta spre Novorossiîsk, Rusia, portul de plecare fiind Tuzla, Turcia.

Operațiunea e asemănătoare cu cea desfășurată vineri dimineața, în data de 5 iunie, împotriva petrolierului rusesc Safeen Elona. Acesta a plecat din portul Midia Năvodari și se îndrepta tot spre Novorossiîsk.

Din cauza unor operațiuni intense de bruiaj executate de forțele ruse, gruparea de drone care aștepta în larg sosirea petrolierului este dezorientată, conform declarațiilor oficiale făcute de autoritățile române, iar o dronă ucraineană eșuează în portul Constanța. O catastrofă e evitată in extremis printr-o colaborare de ultim moment între Ucraina și România, drona detonându-se după evacuarea civililor. Nu s-au înregistrat răniți sau victime.

Dashan/Mianzimu, nava distrusă de ucraineni în Marea Neagră, se afla pe lista de ținte ale forțelor de la Kiev, dar și pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, începând cu data de 17 decembrie 2024.

Nava țintă, aflată atât sub embargoul Uniunii Europene, dar și sub cel al Ucrainei, a vizitat cel puțin o dată portul Constanța, conform monitorizării datelor de navigație publicate de guvernul ucrainean.

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