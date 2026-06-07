Urșii cu „buletin” de Cluj: 383 de exemplare (numărate), zeci de localități afectate și legi în continuă schimbare

Județul Cluj se confruntă cu o prezență tot mai frecventă a urșilor în apropierea satelor și orașelor.

În 2025, urșii au „vizitat” nu mai puțin de 33 de localități din județ. Cele mai multe incidente au fost în comunele Mărgău și Cășeiu — câte nouă incidente în fiecare. | Foto: colaj monitorulcj.ro

Numărul urșilor a crescut constant: 311 exemplare în 2022, 332 în 2023, 349 în 2024 și 383 în prezent.

În 2025, urșii au „vizitat” nu mai puțin de 33 de localități din județ. Cele mai multe incidente au fost în comunele Mărgău și Cășeiu — câte nouă incidente în fiecare.

Asaltul urșilor a continuat și în 2026. Doar în luna mai 2026 au fost înregistrate opt sesizări prin sistemul de urgență, inclusiv în zona metropolitană Cluj-Napoca — un urs a fost văzut chiar lângă o stație de autobuz în comuna Apahida. Tot recent, un urs a fost semnalat în zona localității Buza din județul Cluj, pe 1 iunie, și în apropiere de (zona limită cu județul Alba), în 6 iunie.

Pagubele în cifre. Cât „costă” atacul unui urs?

În 2025, urșii au „vizitat” nu mai puțin de 33 de localități din județ. În 2026, din luna mai au fost zece alerte. Un urs a fost văzut chiar și lângă o stație de autobuz în comuna Apahida.

Doar în 2025, Direcția Județeană pentru Protecția Mediului a acordat despăgubiri de 133.488 de lei pentru 20 de atacuri ale urșilor care au produs pagube. Din ianuarie 2026 și până în prezent, au mai fost înregistrate 3 pagube produse de urși, evaluate la 17.730 de lei.

Per incident, un atac al ursului a costat în medie 6.674 de lei în 2025 — mai mult decât un atac de lup — ceea ce arată că ursul produce pagube mai grave individual.

Jandarmeria Județeană Cluj a emis 12 mesaje RO-ALERT în cursul anului 2025 din cauza urșilor.

De ce coboară urșii în sate?

Specialiștii identifică mai multe cauze: hrănirea urșilor de către oameni (în special în zone turistice), distrugerea habitatelor naturale, reducerea surselor naturale de hrană și suprapopularea în anumite fonduri cinegetice. Pe fondul creșterii numerice, urșii coboară tot mai frecvent în zone locuite, generând conflicte cu oamenii și pagube la gospodării.

Riscurile pentru oameni și animale

Riscurile sunt concrete și diverse:

Pentru oameni — Un urs intrat în sat sau în zona unei stații de autobuz poate ataca dacă se simte amenințat, dacă are pui sau dacă a devenit dependent de hrană antropică. Atacurile directe sunt rare, dar posibile, mai ales noaptea sau când animalul e surprins.

Pentru animale domestice — Cele mai frecvente victime sunt oile, vacile și câinii. Pagubele confirmate de la începutul lui 2026 depășesc deja 60.000 de lei.

Pentru culturi agricole — Urșii devastează stupine, livezi și culturi de porumb.

Psihologic — „Cetățenii din comunitățile rurale trăiesc cu un sentiment de teamă”, potrivit declarațiilor prefectului județului Cluj, Maria Forna.

Cadrul legal: cum pot fi îndepărtați urșii

Situația juridică a fost mult timp complicată, dar s-a clarificat recent. Cel puțin pe hârtie.

Legea de bază este OUG 81/2021, care reglementează intervențiile în cazul urșilor ajunși în localități. Aceasta a fost modificată de mai multe ori.

Ultimele modificări sunt semnificative. Președintele Nicușor Dan a promulgat pe 18 mai 2026 o lege care schimbă semnificativ modul în care autoritățile pot acționa și permite intervenții mult mai rapide, inclusiv împușcarea animalelor în intravilan.

Cine intervine când un urs apare în sat? Echipa de intervenție este formată din primarul sau viceprimarul localității, personalul Jandarmeriei sau al poliției locale, plus alți specialiști.

Cotele de extragere — Există două tipuri legale de eliminare a urșilor: cota de prevenție (extragere înainte de incident, pentru reducerea populației) și cota de intervenție (eliminare ca răspuns la un pericol concret). Autoritățile au arătat că actuala cotă de extragere la nivelul județului Cluj, de doar 2 exemplare, este extrem de redusă față de numărul tot mai mare de atacuri. Cota a fost deja epuizată prin extragerea a doi urși în localitățile Băișoara și Valea Ierii.

Controversa cotelor mari — Parlamentul a propus pentru 2026 cote mult mai mari: 859 de exemplare la nivel de prevenție și 110 la nivel de intervenție, la nivel național. Această lege a fost contestată la Curtea Constituțională, pe motiv că ar încălca directivele europene privind conservarea speciilor.

Interzisă hrănirea urșilor — Legislația actuală introduce un nou alineat prin care, dacă prezența unui urs este semnalată în intravilan, intervenția imediată poate fi declanșată fără parcurgerea tuturor etapelor graduale anterioare. De asemenea, hrănirea urșilor din libertate poate fi sancționată cu amenzi de până la 30.000 de lei.

Pe scurt. județul Cluj are una dintre cele mai dense populații de urși din Europa. Numărul lor crește în fiecare an, iar contactul cu oamenii devine tot mai frecvent. Legea s-a înăsprit recent, permițând intervenții mai rapide, dar specialiștii atrag atenția că soluțiile pe termen lung țin de gestionarea habitatelor și de educarea populației, nu doar de cote de vânătoare.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: