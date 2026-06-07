Biciclist transportat la spital după un accident pe una dintre cele mai circulate artere din Cluj-Napoca

Un biciclist a fost rănit duminică, pe Calea Moților din Cluj-Napoca, după o coliziune cu un autoturism. Accidentul s-a produs extrem de aproape de locul unde, în luna martie, o tânără însărcinată a murit după ce a fost strivită de o mașină pe trotuar.

Biciclist transportat la spital după un accident pe una dintre cele mai circulate artere din Cluj-Napoca | Foto: ISU Cluj / imagine ilustrativă

Primele verificări efectuate de polițiști arată că un bărbat de 30 de ani, aflat la volanul unui autoturism care circula dinspre centrul orașului către cartierul Mănăștur, nu s-ar fi asigurat corespunzător în timpul unei manevre de schimbare a direcției de deplasare. În aceste condiții, autoturismul ar fi intrat în coliziune cu o bicicletă electrică condusă de bărbatul de 45 de ani.

În urma impactului, biciclistul a fost proiectat pe trotuar și a suferit răni care au necesitat transportul la spital. La fața locului au intervenit de urgență echipajele SMURD și polițiști, care au acordat primul ajutor victimei. Conform datelor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj, victima este un bărbat de aproximativ 45 de ani. Acesta a fost găsit conștient și cooperant, fiind transportat ulterior la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Atât șoferul, cât și biciclistul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

Accidentele care au loc pe acele artere de drum nu sunt cazuri izolate. În luna martie, o tânără însărcinată a murit după ce a fost strivită de o mașină pe trotuar.

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