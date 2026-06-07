Donează sânge, salvează o viață și intră gratuit la Untold!

Caravana Blood Network ajunge la Cluj: donezi sânge și primești bilet gratuit în prima zi de Untold.

Campania Blood Network revine: bilet gratuit la Untold pentru donatorii de sânge! | Foto: Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Craiova – Facebook

Untold lansează cea de-a douăsprezecea ediție Blood Network, cea mai longevivă inițiativă de donare de sânge din România. De la începutul campaniei din 2015 au fost salvate peste 70.000 de vieți, cu ajutorul a peste 23.000 de donatori din întreaga țară.

Campania se desfășoară în perioada 6 iunie - 12 iulie în mai multe orașe din țară, iar donatorii sunt așteptați la caravana mobilă care ajunge la Cluj-Napoca în 11 și 12 iulie în cartierul Mărăști.

Donează la caravana mobilă și primești bilet de o zi la Untold One

Eroii care donează sânge la caravana mobilă între orele 8 și 14 și se înscriu în baza de date „Și Eu Donez” primesc un bilet de o zi pentru prima zi de festival Untold, atunci când unde vor urca pe scenă artiști precum legendarul Sting, The Chainsmokers, James Hype, Maddix, Carl Cox, Gramatik, Grasu XXL și mulți alții.

Eroii donatori au ocazia să vadă artiști din toate genurile muzicale: tehno, pop, EDM la toate cele 7 scene Untold.

„Prin Blood Network, ne-am dorit încă de la început să transformăm energia comunității Untold într-o forță reală pentru bine. Împreună cu partenerii noștri de la Kaufland România, am reușit să construim cea mai longevivă campanie de donare de sânge din România și să mobilizăm zeci de mii de oameni să contribuie la salvarea de vieți. Pentru noi, această inițiativă înseamnă solidaritate, implicare și responsabilitate față de comunitate. Suntem recunoscători tuturor donatorilor care au ales să facă acest gest și să demonstreze că împreună putem produce schimbări reale. Așteptăm să ne vedem în număr cât mai mare la Untold One”, spune Edy Chereji, co-fondator Untold Universe.

Untold are loc între 6 și 9 august la Cluj-Napoca.

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