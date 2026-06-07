Medic rezident, găsit mort în baia spitalului

Un medic rezident de la Spitalul de Urgență Floreasca din Capitală a fost găsit mort în baia unității medicale.

Medic rezident, găsit mort în baia spitalului. O femeie de la serviciul de curățenie l-a văzut când a intrat în baie și nu a mai ieșit. | Foto: Pexels

Medicul urma să își dea examenul de specialitate în acest an și plănuia să meargă la spitalul din Giurgiu.

Medicul decedat avea 32 de ani, potrivit Poliției Capitalei.

„Ieri, 6 iunie 2026, poliţişti au fost sesizaţi, prin apel 112, în jurul orei 14.45, cu privire la faptul că în grupul sanitar al unei unităţi spitaliceşti din Sectorul 1 a fost găsit inconştient un cadru medical. Poliţiştii care s-au deplasat cu operativitate la faţa locului au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă, persoana în cauză fiind un medic rezident, un bărbat, în vârstă de 32 de ani”, a anunţat duminică Poliţia Capitalei.

Medicul a fost găsit sâmbătă după-masă în baia spitalului, în stop cardio-respirator, potrivit Digi24.

O femeie de la serviciul de curățenie l-a văzut când a intrat în baie și a fost alertată de faptul ca nu a mai ieșit. Echipa medicală l-a resuscitat o oră, dar fără succes. Cadrul medical care a murit era rezident în ultimul an, la medicină de urgență. Era un medic care făcea gărzi în Unitatea de Primiri Urgențe și despre care nu se știe ca avea vreo boală. Poliția a deschis o anchetă, iar cauza decesului va fi stabilită în urma examenului medico-legal.

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