Simularea Evaluării Naționale 2026: Elevii din partea minorităților susțin miercuri proba de limba și literatura maternă

Elevii de clasa a VIII-a din partea minorităților naționale susțin miercuri proba de Limba și literatura maternă din cadrul simulării Evaluării Naționale.

Simularea Evaluării Naționale 2026 se încheie, miercuri, cu proba la Limba maternă

Luni a avut loc prima probă a simulării, la Limba și literatura română, 4.545 de unități de învățământ, adică 97,8% dintre școlile care au nivel gimnazial, participând la examen.

Peste 145.200 de elevi și-au verificat cunoștințele cu această ocazie. 104 școli nu au organizat simularea.

Marți a fost susținută proba la Matematică.

Miercuri, 18 martie, simularea Evaluării Naționale 2026 se încheie cu proba la Limba maternă.

Rezultatele vor fi comunicate individual, și nu prin afișare, în data de 30 martie.

Anul acesta, simularea Evaluării Naționale nu se desfășoară în toate școlile, după ce sindicatele din domeniu au cerut profesorilor să nu participe la testări pe fondul nemulțumirilor legate de măsurile de austeritate luate de Guvern.

În județul Cluj, peste 5.700 de elevi susțin probele de la simularea Evaluării Naționale desfășurate în perioada 16 – 18 martie 2026.

Probele încep la ora 9:00, iar accesul în săli este permis până la 8:30, elevii fiind așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică. Timpul alocat fiecărei lucrări este de două ore, începând din momentul completării casetei de identificare din broșură.

