Elevii de clasa a VIII-a susțin luni proba la Limba română în cadrul simulării Evaluării Naționale

Simularea Evaluării Naționale începe luni cu proba la Limba română. Anterior, profesorii au anunțat că vor boicota simulările, astfel încât în unele școli nu vor fi organizate testările.

Simularea Evaluării Naționale începe luni cu proba la Limba română: sindicaliștii din educație au cerut profesorilor să nu participe la testări|Foto: pixabay.com

Elevii de clasa a VIII-a susțin luni proba la Limba română în cadrul simulării Evaluării Naționale.

Anul acesta, simularea Evaluării Naționale nu se desfășoară în toate școlile, după ce sindicatele din domeniu au cerut profesorilor să nu participe la testări pe fondul nemulțumirilor legate de măsurile de austeritate luate de Guvern.

În județul Cluj, peste 5.700 de elevi vor susține probele de la simularea Evaluării Naționale desfășurate în perioada 16 – 18 martie 2026.

Elevii de clasa a VIII-a susțin luni proba la Limba română în cadrul simulării Evaluării Naționale

Potrivit datelor Ministerului Educației, simularea se organizează în peste 4.500 de școli (97,27%), numărul de evaluatori înscriși pe platformă fiind de circa 5.000 pentru Limba română/ circa 4.500 - Matematică/circa 300, la limba maternă. În 127 de școli nu se organizează simularea examenului.

Pentru copiii de a VIII-a din unitățile de învățământ în care nu se organizează simularea Evaluării Naționale poate exista posibilitatea de a susține ulterior examenele la nivel de școală, anunța la finalul săptămânii trecute Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației:

„Simularea Evaluării Naționale, care debutează luni, se va desfășura - conform datelor primite de la inspectoratele școlare - în circa 97% din unitățile de învățământ din România care au nivel gimnazial. Pentru acei copii din unitățile de învățământ care nu organizează ar putea exista soluții ulterioare de organizare a simulărilor la nivel de școală. Ministerul Educației a făcut tot ceea ce trebuia, conform reglementărilor, pentru a derula aceste evaluări”, a afirmat Sorin Ion, citat de Agerpres.ro

Programul simulărilor și metoda de corectare

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, pe 16 martie, are loc proba scrisă la Limba și literatura română. Pe 17 martie se desfășoară simularea la Matematică, iar pe 18 martie - proba la Limba și literatura maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale

În județul Cluj, din totalul celor 5.754 de elevi care vor susține probele, 4.350 provin din mediul urban, iar 1.404 învață în unități școlare din mediul rural.

În municipiul Cluj-Napoca, simularea va fi susținută de 3.203 elevi: 3.014 în unități de stat și 189 în unități private.

Probele încep la ora 9:00, iar accesul în săli este permis până la 8:30, elevii fiind așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică. Timpul alocat fiecărei lucrări este de două ore, începând din momentul completării casetei de identificare din broșură.

Toate lucrările vor fi scanate și evaluate digital, aleatoriu, de către profesori din alte județe. Rezultatele vor fi comunicate elevilor individual și nu vor fi făcute publice, urmând a fi analizate la nivelul fiecărei școli pentru a identifica măsuri de îmbunătățire a performanțelor. Elevii cu cerințe educaționale speciale vor beneficia de adaptări specifice conform tipului de deficiență, asigurându-se astfel condiții echitabile pentru toți participanții. Subiectele sunt elaborate la nivel național, conform programelor de examen aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

