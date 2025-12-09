Zi liberă pentru părinți la începutul anului școlar. Proiectul, adoptat tacit de Senat.

Părinții ar putea beneficia de o zi liberă la începutul anului școlar, conform propunerii adoptate tacit de Senat.

O nouă zi liberă pentru părinți. Propunerea, adoptată tacit de Senat|Foto: monitorulcj.ro

Senatul a adoptat tacit, luni, propunerea legislativă privind declararea zilei de începere a anului școlar pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial drept zi liberă pentru părinți.

Termenul pentru dezbatere și vot s-a împlinit la data de 3 decembrie, iar proiectul este considerat adoptat tacit, notează Agerpres.ro

Zi liberă pentru părinți la începutul anului școlar. Proiectul, adoptat tacit de Senat.

„Se acordă zi liberă pentru părinți, așa cum sunt ei definiți în Noul Cod Civil, în prima zi de începere a anului școlar, pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial”, prevede actul normativ.

„Prima zi de școală este un eveniment important pentru toată familia. Cu toate că aduce multe sentimente, trebuie să ne amintim că fiecare copil este diferit și poate simți această zi în felul său. Este crucial ca părinții să fie prezenți pentru copilul lor și să îi ofere sprijinul de care are nevoie, ajutându-l astfel să se adapteze mai ușor noului mediu, fie că vorbim de grădiniță sau de școală. Din păcate, începutul anului școlar coincide cu o zi lucrătoare, iar pentru ca părinții să poată fi prezenți la festivitate este nevoie ca aceștia să își ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Nu puține au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancționat o eventuală întârziere a angajatului”, a explicat inițiatorul în expunerea de motive a proiectului.

Senatul este primul for sesizat cu acest proiect, Camera Deputaților este decizională.

