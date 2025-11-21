Daniel David: „Reducerea cu 10% a cheltuielilor cu salariile nu se va aplica în învățământul preuniversitar”

Ministrul Educației Daniel David a confirmat, joi, că măsurile de reducere cu 10% a cheltuielilor cu salariile nu se vor aplica în zona învățământului preuniversitar.

Reducerea cu 10% a cheltuielilor cu salariile nu se aplică în învățământul preuniversitar. Daniel David: „Educația a dat ce trebuia să dea pentru eficientizare financiară”| Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Daniel David a anunțat, joi, în timpul unei conferințe de presă, că reducerea cu 10% a cheltuielilor cu salariile nu se va aplica în învățământul preuniversitar. Pe de altă parte, el a adăugat că în minister, la nivel central, vor trebui să fie făcute „probabil, unele ajustări”.

Daniel David: Reducerea cu 10% a cheltuielilor cu salariile nu se va aplica în învățământul preuniversitar

„O să vedem. Întotdeauna reflexul meu este că trebuie să reduci cheltuieli fără să afectezi numărul de oameni. Să nu dai oameni afară, să afectezi salarii.

Poți să faci lucrul ăsta? Sigur că poți. Prin deplasări, diverse sporuri și așa mai departe. Dar, în zona profesorilor, în zona învățământului preuniversitar, în zona școlilor, aceste măsuri nu se vor aplica. Eu am spus de la început și am spus-o de câteva zile și mă bucur că ieri premierul a spus explicit și el acest lucru, că învățământul preuniversitar va fi exceptat, dar atenție, nu va fi exceptat ca un privilegiu. Va fi exceptat pentru că noi, spre deosebire de multe alte sisteme, am făcut ce trebuia să facem în luna iulie, prin pachetul 1. Și am făcut-o în luna iulie nu fiindcă ne-am grăbit. Am făcut-o în luna iulie pentru că noi începeam școala în septembrie și dacă nu luai măsurile astfel încât să le poți implementa din septembrie, noi nu le mai puteam implementa. În zona preuniversitară, n-am nicio emoție că lucrurile o să fie în regulă”, a afirmat ministrul Daniel David, potrivit Agerpres.ro

Profesorii pensionari, „o necesitate” pentru sistemul educațional

În ceea ce privește cumulul salariu-pensie, ministrul a arătat că nu se poate aplica în zona educației, prezența profesorilor pensionari fiind o necesitate și un plus în sistem.

„Noi avem, de exemplu, peste 3.000 de profesori pensionați care acoperă ore în preuniversitar, în primul rând în zona științelor, matematică, fizică, și să știți, acei profesori nu iau locul cuiva. Că dacă profesorii pensionari ar lua locul unor tineri care și-ar dori să țină acele ore, atunci, da, poți să discuți despre situația asta a cumulului pensie-salariu. Noi nu avem oameni care să acopere aceste ore și prezența profesorilor pensionari este o necesitate și un plus în sistem', a subliniat el.

Daniel David a mai adăugat că în sistemul preuniversitar „nu avem ce să mai reducem, am eficientizat sistemul”.

„Așa cum am spus public, noi în momentul ăsta trebuie să ne stabilizăm și treptat, pe măsură ce și țara se stabilizează, se dezvoltă economic, să creștem ca buget, pentru că noi trebuie să ne apropiem treptat, în următorii ani, de acel procent pe care l-am anunțat de ani de zile, niciodată nu l-am atins, dacă vreți, 6% din PIB, dar, de fapt, în lege, acum, este 15% din bugetul general consolidat pe cheltuieli”, a menționat ministrul Educației.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: