Ministerul Educației contrazice profesorii: „Salariile nu au scăzut”

După ce sindicaliștii din învățământ a transmis că înregistrează o diminuare a salariilor, Ministerul Educației a precizat că lefurile dascălilor nu au scăzut, ci a fost vorba despre un spor care era mai mare decât prevedea legea.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis, marţi, că nu au fost diminuate salariile profesorilor, ci este vorba despre calculul „unitar” al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor şi constatărilor Curţii de Conturi din acest an, potrvit Agerpres.ro.

Ministerul Educației: Salariile nu au scăzut, ci un spor nu a fost calculat conform legii

Conform sursei citate, sindicaliştii din educaţie au susţinut că se înregistrează o diminuare a salariilor care se cuvin personalului didactic de predare şi personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control.

„Prin ordonanţe ale Guvernului privind măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru fundamentarea bugetului consolidat anual, începând cu 2019, succesiv, sporurile au rămas calculate la nivelul salariilor de bază din decembrie 2018. Curtea de Conturi a României a constatat faptul că, pentru cei care au beneficiat de gradaţie de merit/dirigenţie/învăţământ special, după caz, sporul de suprasolicitare neuropsihică nu era calculat conform legii - la salariul de bază, ci includea şi gradaţie de merit/dirigenţie/învăţământ special, după caz, ceea ce a presupus o acordare a acestuia pe principiul «spor la spor». Astfel, de la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017, personal didactic cu aceeaşi încadrare avea valori diferite ale acestui spor, cuantumul mai mare avându-l personalul ce avea în plată şi gradaţie de merit/dirigenţie/învăţământ special, după caz”, a explicat Ministerul Educației.

Potrivit sursei citate, în urma verificărilor efectuate de Curtea de Conturi, sporul se calculează la salariul de bază stabilit conform Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu luna septembrie, rezultând acelaşi cuantum al sporului de suprasolicitare neuropsihică pentru toţi salariaţii care au acelaşi grad didactic, vechime în învăţământ/muncă, studii.

