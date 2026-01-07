Deac a primit primele oferte din Superligă după ce s-a aflat că nu merge în cantonament cu CFR!

Ciprian Deac (39 de ani) nu a fost luat de Daniel Pancu în cantonamentul echipei din Spania.

Veteranul echipei se va pregăti singur, la Cluj, alături de un preparator fizic. Decizia a fost cu atât mai surprinzătoare întrucât Deac este unul dintre jucătorii care se confundă cu istoria echipei din Gruia.

Se pare, însă, că la CFR primează restructurarea lotului și a situației financiare, iar cele doar cinci apariții pe care mijlocașul le-a bifat în acest sezon i-a determinat pe conducătorii clubului să vrea să renunțe la Deac.

Potrivit celor de la GSP, jucătorul a fost profund afectat de ceea ce i s-a întâmplat. „A fost extrem de afectat și nu a fost bun de nimic.

A primit zeci de telefoane, dar nu a vrut să facă niciun fel de comentariu, chiar dacă se simte extrem de dezamăgit de situația actuală. CFR face parte din viața lui și niciodată nu va da cu pietre în familia lui”, anunță sursa citată.

Deac a primit primele oferte

Dacă aventura sa ca fotbalist profesionist pare să fi ajuns la final, perioada petrecută de Ciprian Deac ar putea continua și din această iarnă. Contractul său cu clubul expiră la 30 iunie 2026, motiv pentru care Iuliu Mureșan s-a gândit la viitorul fostului jucător de la Schalke.

„Știu că nu este o situație plăcută, dar îți garantez că o să rămâi pe o funcție importantă în cadrul clubului”, i-a transmis oficialul grupării din Gruia.

Potrivit sursei, alte două cluburi din Superligă l-au contactat deja pe jucător pentru a-i propune un contract.

